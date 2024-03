Epic Games Store, il gioco gratis del 4 aprile rivelato in anticipo da un rumor

Il noto leaker billbul-kun ha rivelato in anticipo quale sarà il gioco gratis disponibile per gli utenti dell'Epic Games Store dal 4 all'11 aprile: a suo dire si tratta di The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition.

Come probabilmente ricorderete, l'edizione definitiva dell'RPG sviluppato da Obsidian Entertainment è già stata fra i regali della piattaforma digitale di Epic Games, per la precisione lo scorso 25 dicembre.

In questo caso, qualora il leak si rivelasse fondato, sarà possibile effettuare il download del gioco senza alcun costo per una settimana anziché per un solo giorno, dunque tutti gli utenti che hanno perso l'occasione di scaricarlo alcuni mesi fa potranno rifarsi.