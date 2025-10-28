1

Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 3 si mostra in trailer con personaggi e contenuti nuovi

Un nuovo trailer ricorda il prossimo lancio del nuovo DLC di Dragon Ball Xenoverse 2, ovvero Future Saga Chapter 3, e fa un riepilogo dei contenuti in arrivo con questa espansione.

28/10/2025
Golden Frieza in Dragon Ball Xenoverse 2
Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 3, il nuovo DLC che aggiunge due personaggi giocabili e diversi nuovi contenuti al picchiaduro incentrato sulla celebre serie di Akira Toriyama.

Come abbiamo visto, la data di uscita dell'espansione in questione è stata fissata per il 30 ottobre, e rappresenta l'ennesima aggiunta a un gioco che si sta rivelando caratterizzato da una longevità veramente incredibile, considerando che è uscito quasi dieci anni fa, se si considera il lancio iniziale.

In questa prospettiva, il supporto per il gioco da parte di Bandai Namco è veramente impressionante, ma in effetti considerando la serie a cui si riferisce è normale trovare continuamente nuove aggiunte da applicare.

Vediamo trailer e nuovi contenuti in arrivo

Il 30 ottobre, Dimps lancerà dunque l'ennesima espansione di Dragon Ball Xenoverse 2 nella forma di Future Saga Chapter 3, che porta avanti la saga del futuro, in cui compaiono vari personaggi più recenti anche appartenenti a Dragon Ball Super.

All'interno troviamo essenzialmente due nuovi combattenti, visibili anche nel trailer di presentazione riportato qui sopra, oltre a diversi nuovi contenuti tra missioni, oggetti, costumi ed extra vari.

Questi sono dunque gli elementi aggiunti dal DLC:

Personaggi giocabili:

  • Golden Frieza (Ultra Supervillain)
  • Broly (Dragon Ball Super)

Contenuti aggiuntivi:

  • Extra Missions: 1
  • Parallel Quests: 3
  • Additional Moves: 6
  • Costumes and Accessories: 5
  • Super Souls: 3
  • Illustrations: 13
  • Extra Scenario: "Cheelai & Broly All Out! Conton City Patrol"

Dal 2016, anno del lancio originario, Dragon Ball Xenoverse 2 continua dunque ad evolversi ed espandersi, in attesa di ulteriori novità.

