Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 3 si mostra in trailer con personaggi e contenuti nuovi

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 3, il nuovo DLC che aggiunge due personaggi giocabili e diversi nuovi contenuti al picchiaduro incentrato sulla celebre serie di Akira Toriyama.

Come abbiamo visto, la data di uscita dell'espansione in questione è stata fissata per il 30 ottobre, e rappresenta l'ennesima aggiunta a un gioco che si sta rivelando caratterizzato da una longevità veramente incredibile, considerando che è uscito quasi dieci anni fa, se si considera il lancio iniziale.

In questa prospettiva, il supporto per il gioco da parte di Bandai Namco è veramente impressionante, ma in effetti considerando la serie a cui si riferisce è normale trovare continuamente nuove aggiunte da applicare.