Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 3 si mostra in trailer con personaggi e contenuti nuovi

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga Chapter 3, il nuovo DLC che aggiunge due personaggi giocabili e diversi nuovi contenuti al picchiaduro incentrato sulla celebre serie di Akira Toriyama.
Come abbiamo visto, la data di uscita dell'espansione in questione è stata fissata per il 30 ottobre, e rappresenta l'ennesima aggiunta a un gioco che si sta rivelando caratterizzato da una longevità veramente incredibile, considerando che è uscito quasi dieci anni fa, se si considera il lancio iniziale.
In questa prospettiva, il supporto per il gioco da parte di Bandai Namco è veramente impressionante, ma in effetti considerando la serie a cui si riferisce è normale trovare continuamente nuove aggiunte da applicare.
Vediamo trailer e nuovi contenuti in arrivo
Il 30 ottobre, Dimps lancerà dunque l'ennesima espansione di Dragon Ball Xenoverse 2 nella forma di Future Saga Chapter 3, che porta avanti la saga del futuro, in cui compaiono vari personaggi più recenti anche appartenenti a Dragon Ball Super.
All'interno troviamo essenzialmente due nuovi combattenti, visibili anche nel trailer di presentazione riportato qui sopra, oltre a diversi nuovi contenuti tra missioni, oggetti, costumi ed extra vari.
Questi sono dunque gli elementi aggiunti dal DLC:
Personaggi giocabili:
- Golden Frieza (Ultra Supervillain)
- Broly (Dragon Ball Super)
Contenuti aggiuntivi:
- Extra Missions: 1
- Parallel Quests: 3
- Additional Moves: 6
- Costumes and Accessories: 5
- Super Souls: 3
- Illustrations: 13
- Extra Scenario: "Cheelai & Broly All Out! Conton City Patrol"
Dal 2016, anno del lancio originario, Dragon Ball Xenoverse 2 continua dunque ad evolversi ed espandersi, in attesa di ulteriori novità.