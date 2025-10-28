3

One Piece: Stagione 2 ha una data di uscita ufficiale su Netflix, annunciata con un poster sull'Isola di Drum

Netflix ha infine annunciato la data di uscita di One Piece: Stagione 2, svelandola con un poster che mostra anche una nuova ambientazione inedita che sarà protagonista di questa parte.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   28/10/2025
Rufy in una scena di One Piece: Stagione 2

Netflix ha annunciato la data di uscita di One Piece: Stagione 2, attraverso un poster ufficiale che consente di dare anche una prima occhiata a Drum Island, che sarà una delle ambientazioni principali di questa nuova porzione di storia.

La serie live action tornerà con nuovi episodi dal 10 marzo 2026, dunque c'è ancora un po' da aspettare ma se non altro il termine dell'attesa è ora ben definito: è possibile vederlo nel poster riportato qui sotto, che pubblicizza la seconda stagione.

Di recente, l'attore di Mr. 3 in One Piece Stagione 2 dice che il team ha fatto un ottimo lavoro, e siamo dunque in attesa di poter verificare tale affermazione, con la video anteprima del mese scorso che aveva già dato modo di farci una prima idea.

Un'isola molto particolare

In One Piece: Stagione 2, come vediamo nel poster riportato qui sotto, la ciurma di Cappello di Paglia raggiungerà l'isola di Drum, un luogo particolarmente importante per la storia originale e dotato di uno scenario caratteristico.

Il poster di One Piece: Stagione 2
Il poster di One Piece: Stagione 2

Come si intuisce anche guardando l'immagine qui sopra, si tratta di un'isola perennemente invernale e coperta di neve e ghiaccio, il luogo che introduce un altro membro fondamentale dell'equipaggio, nonché teatro di un arco narrativo particolarmente intenso.

Il trailer della Stagione 2 di One Piece di Netflix presenta Nico Robin e Vivi, confermata la terza stagione Il trailer della Stagione 2 di One Piece di Netflix presenta Nico Robin e Vivi, confermata la terza stagione

La Stagione 2 prosegue il viaggio dei pirati di Cappello di Paglia attraverso Rogue Town (o Loguetown), Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Island e infine Drum, dove dovrebbe svolgersi la parte più importante degli eventi, in attesa di capire precisamente fino a dove arriverà la storia in questi episodi.

L'appuntamento, comunque, è per il 10 marzo 2026 su Netflix.


Segnalazione Errore
