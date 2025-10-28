One Piece: Stagione 2 ha una data di uscita ufficiale su Netflix, annunciata con un poster sull'Isola di Drum

Netflix ha annunciato la data di uscita di One Piece: Stagione 2, attraverso un poster ufficiale che consente di dare anche una prima occhiata a Drum Island, che sarà una delle ambientazioni principali di questa nuova porzione di storia.

La serie live action tornerà con nuovi episodi dal 10 marzo 2026, dunque c'è ancora un po' da aspettare ma se non altro il termine dell'attesa è ora ben definito: è possibile vederlo nel poster riportato qui sotto, che pubblicizza la seconda stagione.

Di recente, l'attore di Mr. 3 in One Piece Stagione 2 dice che il team ha fatto un ottimo lavoro, e siamo dunque in attesa di poter verificare tale affermazione, con la video anteprima del mese scorso che aveva già dato modo di farci una prima idea.