L'attore di Mr. 3 in One Piece Stagione 2 dice che il team ha fatto un ottimo lavoro

One Piece Stagione 2 è alquanto atteso e i fan non vedono l'ora di poter continuare le avventura live-action della Ciurma di Cappello di Paglia su Netflix. Purtroppo c'è ancora molto da attendere e non ci sono nuovi video da vedere, ma possiamo avere alcuni rassicurazioni dagli attori.
Nello specifico, ci viene detto che Mr. 3 - uno dei cattivi che verranno introdotti nella seconda stagione - è stato realizzato perfettamente.
Il commento di David Dastmalchian su One Piece
David Dastmalchian è l'attore di Mr. 3 e ha raccontato a GamesRadar+ i propri pensieri sul personaggio e la serie TV di Netflix. Spiega che non sa quando il suo personaggio sarà mostrato, ma non dovrebbe mancare troppo. Spiega anche che tutti hanno lavorato in modo fantastico alla serie TV, come se fossero una famiglia.
Spiega poi che Mr. 3 è "oscuro, contorto, eccentrico e appassionante" e "non vede l'ora che tutti possano vedere cosa è stato creato". Qui sopra possiamo vedere la casa di Mr. 3, che è diversa da quella del manga.
Dastmalchian spiega anche che "non è facile capire quanto sia stato difficile per le persone trovare dei modi validi per adattare l'anime al live action. E ci sono riusciti alla grande perché hanno compreso ciò che permetteva al manga di funzionare e il manga è ciò che permette all'anime di funzionare. E se prendi entrambe le fonti e sei disposto ad ascoltare per fare una magia, è così che il live action riesce a funzionare".
