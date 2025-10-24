A dire degli autori, l'esperienza si basa su dialogo, furtività e combattimento : tre aspetti fondamentali, che The Outer Worlds 2 gestisce in maniera brillante insieme alle tantissime opzioni per la personalizzazione del protagonista.

Durante la corposa campagna di questo sequel avremo modo di prendere tante decisioni che andranno a influenzare il corso degli eventi e il nostro "allineamento", ma volendo potremo anche sbattercene bellamente e pensare solo a far saltare in aria tutto ciò che vediamo.

Ufficialmente disponibile a partire dal 29 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma già giocabile in accesso anticipato da chi ha acquistato la Premium Edition, il nuovo capitolo della saga sviluppata da Obsidian Entertainment non fa rimpiangere l'episodio d'esordio, a quanto pare.

Il trailer di lancio di The Outer Worlds 2 sembra un folle musical che ci introduce cantando alle caratteristiche del gioco, ai suoi personaggi e agli scenari, senza prendersi sul serio neanche per un secondo: esattamente come ce lo aspettavamo.

Un altro centro da Obsidian?

A giudicare dai primi voti, The Outer Worlds 2 sembra aver ricevuto valutazioni molto positive e tutto fa pensare che Obsidian Entertainment abbia messo a segno un altro bel titolo, confermando la solidità di un approccio che finora in pratica non ha mai deluso.

Merito di una filosofia davvero efficace, che ha consentito allo studio di realizzare esperienze di grande spessore e qualità, anche e soprattutto organizzando al meglio il lavoro ed evitando di commettere pericolosi passi falsi.