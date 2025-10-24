0

Il trailer di lancio di The Outer Worlds 2 sembra un folle musical

Obsidian Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di The Outer Worlds 2, e il risultato è completamente fuori di testa: vedere per credere.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/10/2025
Il nostro potenziale personaggio in The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
Il trailer di lancio di The Outer Worlds 2 sembra un folle musical che ci introduce cantando alle caratteristiche del gioco, ai suoi personaggi e agli scenari, senza prendersi sul serio neanche per un secondo: esattamente come ce lo aspettavamo.

Ufficialmente disponibile a partire dal 29 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma già giocabile in accesso anticipato da chi ha acquistato la Premium Edition, il nuovo capitolo della saga sviluppata da Obsidian Entertainment non fa rimpiangere l'episodio d'esordio, a quanto pare.

Durante la corposa campagna di questo sequel avremo modo di prendere tante decisioni che andranno a influenzare il corso degli eventi e il nostro "allineamento", ma volendo potremo anche sbattercene bellamente e pensare solo a far saltare in aria tutto ciò che vediamo.

The Outer Worlds 2, la recensione del nuovo viaggio tra i pianeti colonizzati dal turbocapitalismo The Outer Worlds 2, la recensione del nuovo viaggio tra i pianeti colonizzati dal turbocapitalismo

A dire degli autori, l'esperienza si basa su dialogo, furtività e combattimento: tre aspetti fondamentali, che The Outer Worlds 2 gestisce in maniera brillante insieme alle tantissime opzioni per la personalizzazione del protagonista.

Un altro centro da Obsidian?

A giudicare dai primi voti, The Outer Worlds 2 sembra aver ricevuto valutazioni molto positive e tutto fa pensare che Obsidian Entertainment abbia messo a segno un altro bel titolo, confermando la solidità di un approccio che finora in pratica non ha mai deluso.

Merito di una filosofia davvero efficace, che ha consentito allo studio di realizzare esperienze di grande spessore e qualità, anche e soprattutto organizzando al meglio il lavoro ed evitando di commettere pericolosi passi falsi.

