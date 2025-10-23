I primi voti di The Outer Worlds 2 sono molto positivi, con poche eccezioni

The Outer Worlds 2 è in arrivo a fine mese e oggi sono uscite le prime recensioni del nuovo gioco di ruolo di Obsidian, che ha ricevuto finora voti molto positivi, sebbene ci sia qualche eccezione a controbilanciare la spinta verso l'alto.

Prima di tutto vi rimandiamo alla nostra recensione di The Outer Worlds 2, dove potete leggere le nostre ottime impressioni su questo secondo capitolo, che evolve concept, contenuti e sistemi di gioco del capostipite portando il tutto a un nuovo livello qualitativo.

Per il momento, The Outer Worlds 2 si sta assestando su un Metascore di 85 su Xbox Series X|S e PS5, mentre su PC ha una valutazione media di 81 secondo l'aggregatore in questione, ma con una quantità di recensioni minore.