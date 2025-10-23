I primi voti di The Outer Worlds 2 sono molto positivi, con poche eccezioni

The Outer Worlds 2 è in arrivo a fine mese e oggi sono uscite le prime recensioni del nuovo gioco di ruolo di Obsidian, che ha ricevuto finora voti molto positivi, sebbene ci sia qualche eccezione a controbilanciare la spinta verso l'alto.
Prima di tutto vi rimandiamo alla nostra recensione di The Outer Worlds 2, dove potete leggere le nostre ottime impressioni su questo secondo capitolo, che evolve concept, contenuti e sistemi di gioco del capostipite portando il tutto a un nuovo livello qualitativo.
Per il momento, The Outer Worlds 2 si sta assestando su un Metascore di 85 su Xbox Series X|S e PS5, mentre su PC ha una valutazione media di 81 secondo l'aggregatore in questione, ma con una quantità di recensioni minore.
I primi voti dalle recensioni internazionali
I voti vanno generalmente dall'8 al 9, cosa che viene precisamente sintetizzata nel Metascore attuale di 85, ma ci sono anche alcune eccezioni che vanno appena sulla sufficienza piena, con un salto notevole dalla maggioranza delle valutazioni a queste opinioni differenti.
Ovviamente la situazione potrebbe stabilizzarsi solo fra alcune ore, ma intanto facciamo un primo riepilogo di quanto emerso finora.
Vediamo dunque alcuni dei primi voti raccolti finora su Metacritic:
- Destructoid - 90
- Hardcore Gamer - 90
- Screen Rant - 90
- Gamekult - 90
- Gameliner - 90
- Gamer.no - 90
- Inverse - 90
- Gamesurf - 90
- Metro GameCentral - 90
- Noisy Pixel - 90
- XboxEra - 90
- Windows Centra - 90
- But Why Tho? - 90
- Voxel - 89
- COGconnected - 85
- Atomix - 85
- Checkpoint Gaming - 85
- Vandal - 85
- PC Gamer - 83
- Gamereactor UK - 80
- IGN - 80
- Eurogamer - 80
- GameSpot - 80
- GamingBible - 80
- Multiplayer.it - 80
- Final Weapon - 70
- Deserto - 60
- VGC - 60
In generale, gli elementi positivi citati sono la costruzione della storia, con la grande libertà di scelta concessa al giocatore che influisce attivamente sullo svolgersi degli eventi, creando delle ramificazioni notevoli sul lungo termine.
Vengono inoltre lodate le evoluzioni nel gameplay, in particolare i grandi miglioramenti visibili nell'azione in stile sparatutto in prima persona e alcune meccaniche più propriamente da RPG.
Alcuni difetti riportati dalle testate più critiche riguardano il ritmo soprattutto nella prima parte e una storia che, secondo alcuni, non rimane impressa come altri giochi dello stesso studio.
A proposito di questo, c'è peraltro da segnalare come Obsidian sia riuscita nell'impressionante impresa di far uscire ben tre giochi tutti nell'arco del 2025: Avowed, Grounded 2 e The Outer Worlds 2.