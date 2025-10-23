La nuova tastiera GXTrust 872 Xyra hot-swap è in sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile la tastiera GXTrust 872 Xyra a 69,99 € rispetto al prezzo consigliato di 89,99 €, permettendovi di risparmiare il 22%. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della tastiera Trust GXT Xyra

In questo caso viene proposta la versione Creamy 80% e non è presente il tastierino numerico. Si tratta di una tastiera meccanica compatta e silenziosa, con ben 12 tasti Fn e illuminazione RGB, ed è il primo prodotto GXTrust con struttura a guarnizioni. Gli switch hot-swap sono intercambiabili con interruttori a 3 e 5 pin, quindi potrete sostituirli facilmente.

Tastiera Trust GXT Xyra

Troviamo inoltre interruttori lineari LEOBOG Seiya a 5 pin in grado di offrire fino a 60 milioni di battute, quindi è un prodotto particolarmente duraturo. Il suono è fluido e avvolgente, mentre la digitazione è confortevole e appagante al tatto. Infine, la tastiera supporta ben 16,8 milioni di combinazioni cromatiche. Insomma, si tratta di una tastiera compatta, confortevole e adatta a qualsiasi postazione.