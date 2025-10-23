Samsung rallenta sul 2nm: il chip Exynos 2600 giudicato “prematuro”, solo 30% dei Galaxy S26 lo monterà

A causa di questi limiti, si prevede che solo circa il 30% dei Galaxy S26 sarà equipaggiato con il nuovo chip , mentre la maggior parte dei dispositivi utilizzerà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm . Inizialmente, i test interni avevano mostrato prestazioni promettenti: l'Exynos 2600 sembrava superare sia l'A19 Pro di Apple sia lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, alimentando l'ipotesi che Samsung potesse adottarlo su tutta la linea Galaxy S26, inclusa la variante Ultra.

Gli esperti si esprimono sul valore del progetto del Samsung Exynos 2600

Un esperto del settore ha sottolineato che sia l'Exynos 2600 sia il chip AI6 saranno "progetti di riferimento" per attrarre futuri clienti come Qualcomm, che attualmente sta valutando campioni di produzione a 2 nm.

Samsung Exynos

Parallelamente, l'azienda ha annunciato l'avvio della produzione pilota proprio degli appena citati chip Tesla AI6 sullo stesso nodo tecnologico, con l'obiettivo di perfezionare ulteriormente le rese e rendere il processo competitivo con quello di TSMC. Samsung, dunque, affronta una fase di transizione strategica e attendiamo ulteriori sviluppi per capire come l'azienda si adopererà per far fronte a queste difficoltà.