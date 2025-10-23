Elden Ring su Nintendo Switch 2 è stato rinviato per problemi di performance, ecco il nuovo periodo di uscita

Sembra che la motivazione principale di questo posticipo sia la necessità di di migliorare alcuni aspetti tecnici del gioco, per quanto riguarda le performance e altri elementi che ancora, evidentemente, non raggiungono il giusto livello qualitativo.

Tutto quello che è dato sapere, al momento, è che la nuova edizione del celebre action RPG in stile souls-like open world è prevista ora per il 2026 , in attesa di ulteriori precisazioni sul periodo di uscita, che al momento risulta alquanto vago.

Bandai Namco ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui annuncia che Elden Ring: Tarnished Edition è stato rinviato , senza ancora fornire una data precisa ma comunicando il nuovo periodo di uscita previsto ora per la nuova edizione, che porterà il gioco su Nintendo Switch 2 .

Problemi di performance da risolvere

In effetti, non c'era una data di uscita precisa nemmeno in precedenza, ma Elden Ring: Tarnished Edition era stato annunciato per Nintendo Switch 2 come in uscita nel 2025, ma evidentemente FromSoftware e l'editore hanno deciso di modificare i piani iniziali.



A questo punto attendiamo una data di uscita più precisa per questa nuova edizione, che porterà l'esperienza completa di Elden Ring sulla nuova console Nintendo, annunciato peraltro come uno dei primi titoli third party in arrivo su questa.

La Tarnished Edition comprende l'originale Elden Ring e anche l'ampia espansione Shadow of the Erdtree, mettendo dunque insieme una grande quantità di ore di gioco e contenuti per gli utenti su Nintendo Switch 2.

In effetti, grossi dubbi sulle prestazioni del gioco su Nintendo Switch 2 erano già emerse dalle prime dimostrazioni in pubblico, dalle quali emergevano performance disastrose. L'editore aveva risposto con un video che poi era stato costretto a rimuovere in quanto piuttosto fuorviante, mentre successivamente anche Digital Foundry aveva definito tecnicamente "inaccettabile" la versione Switch 2.