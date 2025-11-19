Elden Ring avrà presto un nuovo libro dedicato alla sua lore

Uno degli aspetti che affascinano maggiormente in Elden Ring, così come negli altri giochi FromSoftware, è il fatto di non avere una narrazione troppo esplicita, cosa che spinge i giocatori ad addentrarsi nei meandri di quel mondo, e il nuovo libro incentrato sulla lore del gioco è emblematico di questo.

La vasta community che segue i titoli del team e in particolare Elden Ring, con gli anni, ha elaborato diverse teorie e ricostruito ampie parti di storia non scritta sul mondo del gioco, e una raccolta più completa e strutturata di queste informazioni la potremo vedere nel libro dello youtuber VaatiVidya, considerato un esperto sul soggetto in questione.

Il libro si chiama Lore Bound e presenta l'interpretazione specifica di Vaati sulla storia e sul mondo di Elden Ring, dunque non va preso come un elemento ufficiale da parte di FromSoftware.