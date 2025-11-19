Elden Ring avrà presto un nuovo libro dedicato alla sua lore

Uno degli aspetti che affascinano maggiormente in Elden Ring, così come negli altri giochi FromSoftware, è il fatto di non avere una narrazione troppo esplicita, cosa che spinge i giocatori ad addentrarsi nei meandri di quel mondo, e il nuovo libro incentrato sulla lore del gioco è emblematico di questo.
La vasta community che segue i titoli del team e in particolare Elden Ring, con gli anni, ha elaborato diverse teorie e ricostruito ampie parti di storia non scritta sul mondo del gioco, e una raccolta più completa e strutturata di queste informazioni la potremo vedere nel libro dello youtuber VaatiVidya, considerato un esperto sul soggetto in questione.
Il libro si chiama Lore Bound e presenta l'interpretazione specifica di Vaati sulla storia e sul mondo di Elden Ring, dunque non va preso come un elemento ufficiale da parte di FromSoftware.
Un grosso tomo tutto su Elden Ring e derivati
Lo youtuber in questione ha studiato a fondo il mondo di Elden Ring e le sue implicazioni, cercando dunque di dare un senso al tutto in questo grosso libro che non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare nel terzo trimestre del 2026.
Si tratta di un volume di 400 pagine che include anche diversi interventi da parte di altri creatori di contenuti, che hanno collaborato con l'autore per comporre questa sorta di saggio sulla storia e il background di Elden Ring.
Si tratta dunque di un'opera interessante, che potrebbe svelare diversi elementi nascosti del mondo in questione, parlando peraltro anche della grossa espansione Elden Ring: Shadow of the Erdtree e del nuovo Elden Ring Nightreign, cercando dunque di fornire un quadro quanto più possibile ampio e completo.