Snapdragon 8 Elite Gen 5 ufficiale: caratteristiche e primi benchmark del nuovo super chip Qualcomm

Qualcomm ha presentato ufficialmente il suo nuovo processore di punta, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, successore diretto dello Snapdragon 8 Elite . Con questa nuova generazione, l'azienda californiana introduce la terza iterazione dei core Oryon, progettati per offrire un incremento sensibile sia in termini di potenza sia di efficienza energetica.

Le caratteristiche di Snapdragon 8 Elite Gen 5

Il cuore dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, del quale Qualcomm ha spiegato recentemente il cambio di nome, è un cluster CPU con configurazione "2 + 6": due core ad alte prestazioni fino a 4,60 GHz e sei core a basso consumo che arrivano a 3,62 GHz. Qualcomm dichiara un miglioramento del 20% rispetto al modello precedente, pur senza specificare se si tratti di carichi single-core o multi-core. Il produttore definisce la CPU la più veloce al mondo, ma la conferma arriva solo dai test indipendenti.

Un dato interessante riguarda l'efficienza: l'intero sistema dovrebbe consumare il 16% in meno rispetto al predecessore, con guadagni del 35% nella gestione energetica della CPU. I core supportano inoltre accelerazione IA a livello hardware, anche se manca il supporto alla tecnologia SME2, presente invece in alcune architetture ARM concorrenti.

La parte grafica è affidata alla nuova Adreno 840, che mantiene la struttura "sliced" introdotta nella generazione passata. La memoria dedicata sale a 18 MB, con consumi ridotti fino al 10%. La frequenza massima della GPU raggiunge 1,20 GHz, un incremento rispetto agli 1,10 GHz del modello precedente. Qualcomm parla di un miglioramento del 23% nelle prestazioni grafiche, con un risparmio energetico del 20%. È garantito il supporto nativo a Unreal Engine 5 e sono già attive collaborazioni con sviluppatori come Tencent, che potranno ottimizzare i giochi per sfruttare appieno le nuove capacità.

Il comparto dedicato all'elaborazione IA si basa sulla nuova Hexagon NPU, capace di gestire carichi complessi direttamente sul dispositivo, senza ricorrere al cloud. Rispetto alla generazione precedente, la velocità aumenta del 37% e l'efficienza energetica migliora del 16%. Questo consente di eseguire modelli più avanzati e applicazioni in tempo reale, un aspetto sempre più centrale per fotocamere, assistenti vocali e funzioni predittive.

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 integra il modem Snapdragon X85 5G, che offre velocità di download fino a 12,5 Gbps e upload fino a 3,7 Gbps. Viene mantenuta la suite FastConnect 7900, con supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e tecnologia UWB. Secondo Qualcomm, il consumo energetico della connettività è ridotto del 40% rispetto al passato, un aspetto rilevante per l'autonomia degli smartphone.

Il nuovo ISP da 20 bit consente un incremento di quattro volte nella gamma dinamica rispetto alla versione precedente. Il supporto video arriva a 4K a 120 fps e slow-motion fino a 1080p a 480 fps. Per la fotografia, il limite teorico è di 320 megapixel. Una novità rilevante è la compatibilità con il codec APV (Advanced Professional Video), che permette di avvicinare la qualità dei video registrati dagli smartphone a quella degli iPhone con ProRes.