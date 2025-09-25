Tokyo Xtreme Racer uscirà anche su PS5, disponibile la versione completa su PC

Tokyo Xtreme Racer uscirà anche su PS5: lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco durante il Tokyo Game Show, in concomitanza con il lancio della versione completa su PC, confermato dal trailer che trovate qui sotto.

Ultimo episodio di una serie storica, Tokyo Xtreme Racer ha effettuato un lungo percorso in accesso anticipato su Steam che gli autori hanno sfruttato al fine di migliorare e arricchire l'esperienza sotto ogni punto di vista, anche e soprattutto grazie al feedback degli utenti.

La formula è molto particolare, visto che ci troveremo a gareggiare esclusivamente all'interno della Shuto Expressway, con i suoi anelli e i suoi suggestivi panorami, cimentandoci con sfide veloci e ingressi istantanei tramite corsie di accelerazione.

La versione PS5 del gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma immaginiamo non si farà attendere troppo.