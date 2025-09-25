1

Tokyo Xtreme Racer uscirà anche su PS5, disponibile la versione completa su PC

Tokyo Xtreme Racer è stato annunciato anche per PS5 durante il Tokyo Game Show, in concomitanza con il lancio della versione completa su PC.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/09/2025
Una delle vetture di Tokyo Xtreme Racer
Tokyo Xtreme Racer
Tokyo Xtreme Racer
Tokyo Xtreme Racer uscirà anche su PS5: lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco durante il Tokyo Game Show, in concomitanza con il lancio della versione completa su PC, confermato dal trailer che trovate qui sotto.

Ultimo episodio di una serie storica, Tokyo Xtreme Racer ha effettuato un lungo percorso in accesso anticipato su Steam che gli autori hanno sfruttato al fine di migliorare e arricchire l'esperienza sotto ogni punto di vista, anche e soprattutto grazie al feedback degli utenti.

La formula è molto particolare, visto che ci troveremo a gareggiare esclusivamente all'interno della Shuto Expressway, con i suoi anelli e i suoi suggestivi panorami, cimentandoci con sfide veloci e ingressi istantanei tramite corsie di accelerazione.

Tokyo Xtreme Racer, abbiamo provato il gioco di guida che segna il ritorno di un classico Tokyo Xtreme Racer, abbiamo provato il gioco di guida che segna il ritorno di un classico

La versione PS5 del gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma immaginiamo non si farà attendere troppo.

Il grande sogno

Con il lancio della versione completa su PC, Tokyo Xtreme Racer punta a consolidare un'esperienza che aveva già destato grande interesse fra appassionati e nostalgici, fatta di gare contro avversari man mano più forti, rigorosamente innescate da una sfanalata.

A caratterizzare in maniera importante il gameplay del titolo firmato Genki c'è la Spirit Point Battle, un meccanismo che non si limita a misurare la nostra velocità durante un confronto, bensì rappresenta la forza di volontà e la determinazione dei piloti coinvolti, che aumentano laddove si ottenga un vantaggio e diminuiscono in caso di difficoltà.

#Tokyo Game Show
