Tokyo Xtreme Racer ha una data di uscita ufficiale su PC via Steam

Genki ha annunciato la data di uscita ufficiale di Tokyo Xtreme Racer su Steam: il gioco sarà disponibile in versione completa a partire dal 25 settembre, al prezzo di 49,99€, concludendo così il suo percorso in accesso anticipato.

"Durante l'accesso anticipato abbiamo ricevuto un incredibile numero di suggerimenti e richieste dai giocatori di tutto il mondo", ha scritto Genki. "Le vostre voci sono state fondamentali per plasmare il gioco, e vi siamo profondamente grati per questo supporto."

Gli sviluppatori hanno rivelato che l'edizione finale di Tokyo Xtreme Racer includerà diverse nuove vetture (vedi sotto), un capitolo inedito della campagna, nuovi rivali, ottimizzazioni e un miglioramento del bilanciamento della difficoltà.

"Abbiamo deciso di posticipare l'introduzione della Funzione Replay e di dare priorità all'espansione dei contenuti di gioco, come nuove storie", ha scritto Genki. "Ci scusiamo sinceramente con tutti coloro che attendevano questa funzionalità. Faremo del nostro meglio per aggiungerla in futuri aggiornamenti, completa e perfezionata."

"Dopo un'attenta valutazione, abbiamo inoltre deciso di non implementare la Classifica Record di Steam a causa di misure di prevenzione dei cheat non sufficienti. Crediamo che introdurre la funzione senza garantire condizioni eque per tutti gli utenti avrebbe un impatto negativo sull'esperienza di gioco."