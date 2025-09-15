Qualcomm annuncia ufficialmente Snapdragon 8 Elite Gen 5 e spiega il cambio di nome

Qualcomm ha finalmente confermato il nome ufficiale del suo prossimo chipset flagship: Snapdragon 8 Elite Gen 5. Per mesi, si era ipotizzato che il SoC potesse chiamarsi Snapdragon 8 Elite Gen 2 o Snapdragon 8 Elite 2, ma l'azienda di San Diego ha chiarito il motivo del salto nel naming, spiegando il nuovo schema direttamente sul suo blog ufficiale OnQ.

Secondo Qualcomm, il cambio di nome può generare confusione fra gli utenti, facendoli pensare che siano state "saltate" alcune generazioni, ma la realtà è più semplice. Snapdragon 8 Elite Gen 5 rappresenta la quinta generazione della piattaforma top di gamma della serie 8, lanciata con un nuovo naming e una nuova identità visiva. Il termine Elite continuerà a indicare il livello più alto dei chipset premium, mentre la numerazione Gen 5 serve a semplificare la comprensione della roadmap.