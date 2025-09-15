Qualcomm annuncia ufficialmente Snapdragon 8 Elite Gen 5 e spiega il cambio di nome

Qualcomm ha finalmente confermato il nome ufficiale del suo prossimo chipset flagship: Snapdragon 8 Elite Gen 5. Per mesi, si era ipotizzato che il SoC potesse chiamarsi Snapdragon 8 Elite Gen 2 o Snapdragon 8 Elite 2, ma l'azienda di San Diego ha chiarito il motivo del salto nel naming, spiegando il nuovo schema direttamente sul suo blog ufficiale OnQ.
Secondo Qualcomm, il cambio di nome può generare confusione fra gli utenti, facendoli pensare che siano state "saltate" alcune generazioni, ma la realtà è più semplice. Snapdragon 8 Elite Gen 5 rappresenta la quinta generazione della piattaforma top di gamma della serie 8, lanciata con un nuovo naming e una nuova identità visiva. Il termine Elite continuerà a indicare il livello più alto dei chipset premium, mentre la numerazione Gen 5 serve a semplificare la comprensione della roadmap.
Snapdragon 8 Elite Gen 5: cosa suggerisce il nome?
Il nome riflette diversi fattori, tra cui le capacità prestazionali, il momento del lancio e l'integrazione del SoC nel portafoglio di prodotti Qualcomm. La serie Elite, introdotta l'anno scorso come nuovo tier premium, ha segnato guadagni di performance senza precedenti e il nuovo chipset prosegue la stessa filosofia, evolvendosi con la tecnologia attuale.
Alcune indiscrezioni suggeriscono che anche il Snapdragon 8 Gen 5 condivida il processo produttivo 3nm 'N3P' di TSMC e i core personalizzati del modello Elite Gen 5. Secondo un leak, i core ad alte prestazioni del SoC raggiungono una frequenza di 4,20 GHz, con punteggi single-core e multi-core equivalenti allo Snapdragon 8 Elite.
Snapdragon 8 Elite Gen 5: la nuova nomenclatura anche per altri chipset
Qualcomm prevede di estendere il nuovo schema di nomenclatura anche ad altri chipset di fascia alta, così da rendere più chiara la distinzione tra le generazioni e semplificare la comprensione del portfolio da parte degli utenti.
Con il lancio ufficiale ormai imminente, Snapdragon 8 Elite Gen 5 promette di confermare la posizione di leadership di Qualcomm nel settore dei SoC premium, combinando prestazioni eccezionali e tecnologia all'avanguardia. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli in merito.