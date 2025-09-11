Qualcomm presenta Quick Charge 5+: ricarica rapida più fresca ed efficiente, anche sugli smartphone più vecchi

Sono passati diversi anni dall'ultimo aggiornamento della tecnologia di ricarica rapida firmata Qualcomm, ma in vista del consueto Snapdragon Summit l'azienda statunitense ha deciso di introdurre una novità significativa. Non si tratta di un salto in avanti nella velocità pura, bensì di un'evoluzione mirata a rendere l'esperienza più stabile ed efficiente. La nuova versione, chiamata Quick Charge 5+, nasce con l'obiettivo di ridurre il calore generato durante la ricarica, uno dei principali limiti dei sistemi ad alta potenza.

Per capire il contesto, è utile ricordare che Quick Charge 5, presentata nel 2020, aveva introdotto la possibilità di superare i 100 watt e di portare una batteria da 4.500 mAh dal livello zero al 50% in soli cinque minuti. Una potenza teorica che non ha trovato piena applicazione sul mercato statunitense, ma che diversi marchi asiatici, come Xiaomi, sono riusciti a sfruttare quasi al massimo. A distanza di cinque anni, Qualcomm non promette velocità superiori, ma si concentra sull'affidabilità e sull'uso quotidiano.