Pixel, dopo lo schermo tocca al supporto Pixelsnap: utenti segnalano problemi di stabilità

Diversi utenti stanno segnalando alcuni problemi legati al supporto ad anello Pixelsnap per i dispositivi Google. Questi nuovi accessori si possono agganciare magneticamente allo smartphone, con un anello di metallo che funge da supporto per tenere il dispositivo in verticale. Si tratta quindi di un prodotto che consente di guardare film, effettuare videochiamate o altro ancora senza utilizzare le mani, ma funziona esclusivamente con i Pixel 10.
Nonostante la sua utilità, diversi utenti stanno riscontrando problemi legati all'effettiva stabilità dell'anello, dato che le viti sembrano allentarsi dopo poco. Vediamo meglio tutti i dettagli.
Problemi con il supporto ad anello Pixelsnap
Alcuni utenti hanno segnalato queste problematiche su Reddit. Pare che la causa sia un allentamento delle viti vicino alla cerniera. Queste viti fissano l'anello di metallo al pannello magnetico. Secondo le segnalazioni, l'allentamento non garantisce più la stabilità necessaria a sostenere il peso dello smartphone.
Si tratterebbe di un fenomeno quasi normale, se considerassimo lunghi periodi di usura, ma in questo caso il problema si è presentato dopo soli due giorni di utilizzo. Altri hanno riscontrato un allentamento dopo una settimana, con le viti che pare siano cadute da sole, mentre altre sono rimaste incastrate tra la custodia e il supporto, lasciando dei graffi, seppur superficiali.
Altri difetti
Sempre secondo quanto riportato da alcuni utenti, i Pixel 10 mostrano improvvisamente dei fastidiosi glitch grafici, sebbene la causa sia ancora ignota. Potrebbe infatti trattarsi di problemi hardware o software, nonché di driver del display, ma non è la prima volta che si presentano fenomeni simili sui Pixel.
In ogni caso, pare che l'account ufficiale PixelCommunity abbia già iniziato a contattare su Reddit gli utenti coinvolti, quindi ci aspettiamo una soluzione a breve e vi aggiorneremo con ulteriori dettagli. Se state notando anche voi problemi simili, fatecelo sapere nei commenti qui sotto.