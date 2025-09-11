Pixel, dopo lo schermo tocca al supporto Pixelsnap: utenti segnalano problemi di stabilità

Problemi con il supporto ad anello Pixelsnap

Alcuni utenti hanno segnalato queste problematiche su Reddit. Pare che la causa sia un allentamento delle viti vicino alla cerniera. Queste viti fissano l'anello di metallo al pannello magnetico. Secondo le segnalazioni, l'allentamento non garantisce più la stabilità necessaria a sostenere il peso dello smartphone.

Si tratterebbe di un fenomeno quasi normale, se considerassimo lunghi periodi di usura, ma in questo caso il problema si è presentato dopo soli due giorni di utilizzo. Altri hanno riscontrato un allentamento dopo una settimana, con le viti che pare siano cadute da sole, mentre altre sono rimaste incastrate tra la custodia e il supporto, lasciando dei graffi, seppur superficiali.