Pixel 10: utenti segnalano glitch grafici e improvvisi malfunzionamenti dello schermo

Gli smartphone della gamma Pixel 10 sono disponibili da poco, ma diversi utenti stanno segnalando dei problemi legati ad alcuni glitch grafici. Si tratterebbe di veri e propri difetti dello schermo, presumibilmente legati a problemi hardware o software (la causa è ancora da definire). Ciò che è certo è che non è una bella sorpresa per chi ha appena acquistato questi nuovi prodotti. Cerchiamo di fare il punto della situazione, in modo da capire se si possa trattare di eventi sporadici o di vere e proprie problematiche. In ogni caso, non è una vera e propria novità, dato che non è la prima volta che si presentano fenomeni simili sui Pixel.