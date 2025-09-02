Pixel 10: utenti segnalano glitch grafici e improvvisi malfunzionamenti dello schermo

Gli smartphone della gamma Pixel 10 sono disponibili da poco, ma diversi utenti stanno segnalando dei problemi legati ad alcuni glitch grafici. Si tratterebbe di veri e propri difetti dello schermo, presumibilmente legati a problemi hardware o software (la causa è ancora da definire). Ciò che è certo è che non è una bella sorpresa per chi ha appena acquistato questi nuovi prodotti. Cerchiamo di fare il punto della situazione, in modo da capire se si possa trattare di eventi sporadici o di vere e proprie problematiche. In ogni caso, non è una vera e propria novità, dato che non è la prima volta che si presentano fenomeni simili sui Pixel.
Problemi allo schermo
Diversi utenti hanno condiviso le loro esperienze con Android Authority, con annesse immagini che mostrano il malfunzionamento dello schermo. Secondo quanto riportato da Stephan, il suo Pixel 10 ha iniziato improvvisamente a mostrare la seguente schermata. La testata segnala che anche in alcuni post su Reddit sono state confermate le stesse problematiche da vari utenti.
La causa è del tutto ignota, ma si potrebbe ipotizzare un problema con i driver del display. Quest'ultimo è rimasto infatti reattivo e dopo un po' è tornato tutto come prima. Per ora l'account ufficiale PixelCommunity su Reddit ha già iniziato a contattare gli utenti coinvolti, quindi ci aspettiamo maggiori informazioni in merito e, soprattutto, una soluzione.
Se anche voi state riscontrando le stesse problematiche, o volete segnalarne altre, fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Ovviamente vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori dettagli concreti.
I nuovi smartphone di Google
I Pixel 10 sono stati annunciati lo scorso 20 agosto in occasione dell'evento Made by Google. Il Pixel 10 presenta un display Actua da 6,3 pollici con 3000 nit di luminosità e una batteria che dura più di 24 ore, in grado di ricaricarsi fino al 55% in circa 30 minuti.
Per quanto riguarda la batteria, vi ricordiamo che la funzione Battery Health Assistance, pensata per proteggerla e ridurne i rischi di surriscaldamento o incendio, ne riduce drasticamente capacità e autonomia. In questo articolo vi spieghiamo meglio il motivo.