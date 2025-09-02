Hollow Knight: Silksong è il gioco più atteso di settembre, senza grosse sorprese

Ci sono uscite, nel mondo dei videogiochi, che hanno il sapore del momento storico, perché arrivano al termine di attese interminabili. In un mercato che fa dell'hype un elemento fondamentale nella costruzione dell'immaginario collettivo, un gioco che ha costruito la sua aspettativa esclusivamente sulla qualità del capitolo precedente, con la comunicazione sul seguito ridotta veramente al minimo, rappresenta un elemento piuttosto raro. Quando l'attesa è alimentata soprattutto dal genuino entusiasmo del pubblico invece che dalla comunicazione promozionale del produttore, il tutto assume un aspetto ancora più positivo, e in questo caso stiamo parlando di un gioco che è diventato una sorta di mito, con la grande aspettativa che è assurta allo status di meme dell'attesa stessa.

Per questi motivi, il risultato dei sondaggi non poteva essere più scontato: Hollow Knight: Silksong è il gioco più atteso di settembre, e non c'erano dubbi al riguardo. Nonostante si stia entrando in un mese che si presenta alquanto ricco di novità, il lancio di uno dei giochi più attesi di questi anni non poteva far altro che sovrastare qualsiasi altro, diventando un vero e proprio evento.

Considerando anche la breve distanza tra l'annuncio e l'effettiva data di uscita, era ovvio che sarebbe andata così. Eppure, i concorrenti non sono mancati, tra nuove uscite interessanti come Cronos: The New Dawn, Silent Hill f e Hell is Us e ritorni noti come EA Sports FC 26, Borderlands 4 e Dying Light: The Beast, ma vediamo com'è andata.