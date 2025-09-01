2

Team Cherry ha confermato il prezzo di Hollow Knight: Silksong, dando anche l'orario di sblocco

Dopo le voci emerse nelle scorse ore, Team Cherry ha confermato il prezzo di Hollow Knight: Silksong, fornendo anche l'orario di sblocco del gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   01/09/2025
Nelle scorse ore si è sparsa una voce di corridoio relativa al prezzo finale di Hollow Knight: Silksong. Molti lo hanno preso per buono, ma alcuni lo hanno messo in dubbio perché considerato troppo basso rispetto al valore percepito del gioco. Ora, però, è arrivata la conferma ufficiale di Team Cherry a fugare ogni dubbio residuo. Quindi, Silksong costerà 19,99 euro.

Orario di sblocco

Il messaggio con la conferma del prezzo, contiene anche informazioni sull'orario di sblocco del gioco: quando sarà disponibile il 4 settembre 2025, Hollow Knight: Silksong si sbloccherà alle ore 16:00 in Italia.

Insomma, uno dei giochi più attesi di sempre, sarà venduto a un prezzo accessibilissimo, forte del fatto che il team di sviluppo non è cresciuto, evitando così di far lievitare i costi, e delle stellari previsioni di vendita. Cosa volere di più?

In effetti, a questo punto si fatica a pensare a un qualche fattore che potrebbe frenare Silksong, la cui strada per il successo appare davvero spianata. Non rimane che da scegliere la piattaforma su cui giocarci, sia essa PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Il gioco sarà accessibile anche tramite Game Pass, per la gioia di tutti gli abbonati.

