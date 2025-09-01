Fairgames perde anche il director, ormai sembra essere allo sbando

Daniel Drapeau, il game director di Fairgames , ha lasciato Haven Studios per andare a lavorare con Warner Bros., dove occuperà il ruolo di Creative Director. Si tratta di un'altra, grossa tegola caduta sulla testa del gioco, dopo l'abbandono di Jade Raymond , una delle fondatrici di Haven. In effetti, perso il game director, è difficile intravedere un futuro per Fairgames, che già di suo era circondato da voci ferali , nonostante le rassicurazioni date da Sony . Da notare che Drapeau ha lavorato 4 anni e mezzo su Fairgames.

Un addio importante

L'uscita di scena di Drapeau è stata quantomai discreta. In effetti non ha pubblicato annunci e non ha spiegato la sua decisione, ma si è limitato ad aggiornare la sua pagina su LinkedIN con la nuova destinazione lavorativa.

La pagina LinkedIN di Drapeau aggiornata

Drapeau è un veterano dell'industria dei videogiochi, che ha moltissimi progetti attivi di alto livello, tra i quali Shadow of the Tomb Raider, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist e Shaun White Skateboarding, per citarne alcuni.

Fairgames è stato annunciato nel 2023 per PC e PlayStation 5, ma da allora non se n'è saputo più niente, problemi interni a parte. Accusato di essere una copia di Hyenas di Creative Assembly, a livello stilistico (titolo mai arrivato sul mercato), ha creato molti dubbi sin dall'annuncio, tanto che ormai si parla apertamente di una possibile cancellazione, soprattutto in virtù dei casi Concord e Marathon. Fairgames è anche uno dei titoli della fallimentare svolta live service di PlayStation, che per adesso ha visto un unico successo: Helldivers 2, a fronte di tanti progetti cancellati e di altri lanciati senza alcun successo.