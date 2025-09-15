Sony non cede sulla strategia dei live service, ma Fairgame$ è sparito dal suo rapporto annuale

Oltre ad aver ribadito il suo impegno nella produzione di giochi single player , nel documento la multinazionale giapponese ha anche affermato nuovamente che non ha intenzione di fare marcia indietro sulla strategia dei live service , nonostante abbia ammesso i recenti scivoloni e i tanti problemi collegati. Interessante il fatto che nel testo non venga menzionato Fairgame$ , il cui destino appare sempre più in forse.

Sony ha recentemente pubblicato il suo Corporate Report relativo al 2025 , dove sono presenti delle informazioni davvero interessanti, soprattutto quelle relative ai piani futuri della compagnia , PlayStation inclusa.

Niente Fairgame$

Nel documento, Sony ha dichiarato che l'azienda "continua a coltivare la propria esperienza nei live service", citando come esempi giochi quali MLB The Show, Helldivers 2, Gran Turismo 7 e Destiny 2.

Citando un titolo considerato importante per il futuro, Sony ha tirato in ballo Marathon di Bungie, nonostante sia stato recentemente rinviato a tempo indeterminato e sia stato coinvolto in accuse di plagio artistico. Il documento, tuttavia, non menziona nessun altro gioco "live-service" in arrivo, incluso Fairgame$ di Haven Studios.

Recentemente Fairgame$ ha subito dei duri colpi. In particolare, lo studio di sviluppo ha visto l'abbandono di Jade Raymond, la fondatrice, e di altri elementi chiave del team. Secondo varie indiscrezioni, il lancio gioco è stato posticipato e si dice che dovrebbe uscire nella primavera del 2026, quindi nelle vicinanze di GTA 6, previsto per maggio 2026.

Il piano di Sony per i live service, varato nell'epoca Jim Ryan, prevedeva il lancio di 12 giochi. A maggio 2023 è stato annunciato il dimezzamento dei titoli, con la cancellazione di produzioni enormi come The Last of Us Online. Del resto i giochi lanciati non sono andati particolarmente bene. In particolare Concord si è rivelato essere uno dei più grandi flop della storia dell'intrattenimento.