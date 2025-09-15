Ghost of Yotei ribadisce l'impegno di Sony con i giochi single player a base narrativa

Ghost of Yotei rappresenta una conferma dell'impegno di Sony nella realizzazione di giochi single player a base narrativa: lo si legge nell'ultimo rapporto aziendale pubblicato dalla casa giapponese.
"SIE continua a definire l'eccellenza nello storytelling interattivo e nella costruzione di franchise", recita il documento. "Le proprietà intellettuali di PlayStation restano un punto di riferimento per i giochi single player, pur diversificandosi nei live service e facendo crescere i franchise più amati oltre i confini delle console."
"Durante l'anno fiscale 2024, Astro Bot ha conquistato i premi dell'industria tra grandi consensi, rafforzando ulteriormente il successo delle proprietà intellettuali dei PlayStation Studios. L'imminente uscita di Ghost of Yotei dimostra ancora una volta l'impegno di SIE nel proporre storie coinvolgenti."
"SIE continua inoltre a coltivare la propria esperienza nei live service, con successi ricorrenti come MLB The Show, Helldivers 2, Gran Turismo e Destiny 2, nonché preparandosi al tanto atteso lancio di Marathon", continua il rapporto pubblicato da Sony.
Videogiochi e oltre
Mentre si vocifera di un altro film prodotto da Sony, basato su di su un gioco per PS4 famoso ma di nicchia, l'azienda continua a perseguire un'espansione delle sue proprietà intellettuali che si spinga oltre il medium videoludico.
"Guardando al 2025 e oltre, l'espansione del business delle proprietà intellettuali PlayStation ha visto PlayStation Productions riportare sullo schermo The Last of Us, la serie vincitrice di un Emmy e accolta con entusiasmo, insieme alla serie action comedy Twisted Metal", si legge ancora nel documento.
"I successi di SIE nel campo delle IP derivano dalla sua trasformazione basata su cicli di sviluppo solidi ed efficienze operative, continuando al tempo stesso a offrire esperienze memorabili attraverso videogiochi e film a livello globale."