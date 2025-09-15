Ghost of Yotei ribadisce l'impegno di Sony con i giochi single player a base narrativa

Ghost of Yotei rappresenta una conferma dell'impegno di Sony nella realizzazione di giochi single player a base narrativa: lo si legge nell'ultimo rapporto aziendale pubblicato dalla casa giapponese.

"SIE continua a definire l'eccellenza nello storytelling interattivo e nella costruzione di franchise", recita il documento. "Le proprietà intellettuali di PlayStation restano un punto di riferimento per i giochi single player, pur diversificandosi nei live service e facendo crescere i franchise più amati oltre i confini delle console."

"Durante l'anno fiscale 2024, Astro Bot ha conquistato i premi dell'industria tra grandi consensi, rafforzando ulteriormente il successo delle proprietà intellettuali dei PlayStation Studios. L'imminente uscita di Ghost of Yotei dimostra ancora una volta l'impegno di SIE nel proporre storie coinvolgenti."

"SIE continua inoltre a coltivare la propria esperienza nei live service, con successi ricorrenti come MLB The Show, Helldivers 2, Gran Turismo e Destiny 2, nonché preparandosi al tanto atteso lancio di Marathon", continua il rapporto pubblicato da Sony.