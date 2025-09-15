Nintendo Switch 2: due bundle, uno con Mario Kart World e uno con Cyberpunk 2077 in offerta, sfrutta il coupon

Per quanto concerne, invece, il bundle con Cyberpunk 2077 incluso e un controller per Switch customizzato Cyberpunk, segnaliamo la presenza dello stesso coupon sconto, ovvero MULTI55 (anche in questo caso l'alterativa, qualora non dovesse funzionare è FSSIT55): risparmio totale di 55€ e prezzo finale di 504,98€ . Acquista il bundle tramite questo link .

Su AliExpress, oggi, è possibile risparmiare sull'acquisto di una Nintendo Switch 2. In particolar modo segnaliamo la presenza di due bundle. Il primo include la console Nintendo Switch 2 con Mario Kart World: sfruttando il codice promo MULTI55 (o in alternativa FSSIT55) risparmiando così 55€ e acquistandola a 460,00€ . Acquistala tramite questo link .

Ulteriori dettagli tecnici

La Nintendo Switch 2 rappresenta l'evoluzione prima della console ibrida di Nintendo. Lo schermo touch screen capacitivo da 7,9" con risoluzione 1920 x 1080 pixel supporta HDR10 e VRR fino a 120 Hz, mentre l'uscita video in modalità TV raggiunge 3840 x 2160 pixel a 60 fps e supporta 120 fps a risoluzioni 1080p/1440p.

Il processore NVIDIA proprietario e la memoria interna 256 GB offrono prestazioni fluide e tempi di caricamento ridotti. La Switch 2 supporta Wi-Fi 6 e Bluetooth e la batteria da 5220 mAh assicura da 2 a 6,5 ore di gioco portatile, con ricarica completa in circa 3 ore. I Joy-Con 2 includono sensori avanzati, accelerometro, giroscopio e sensore mouse, oltre alla funzione Rumble HD 2.