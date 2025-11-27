0

Ghost of Yotei per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Ghost of Yotei per PS5 al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 20%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   27/11/2025
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Su Amazon è disponibile Ghost of Yotei per PS5 a 64,99 € rispetto al prezzo consigliato di 80,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 20%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Ghost of Yotei in offerta

Si tratta di una nuova avventura che ti permetterà di esplorare ambientazioni in grado di lasciarti a bocca aperta. Gli scenari del Giappone sono innumerevoli e pieni di sorprese e sapranno incantarti ad ogni passo. Non mancano combattimenti adrenalinici a colpi di katana e nuove armi che si adattano alle tue preferenze, oltre a una storia immersiva.

Potrai esplorare a piedi o a cavallo le terre intorno al Monte Yotei, interagendo con le persone e scoprendo le statue per sbloccare nuove abilità e missioni secondarie. Come sempre, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

Segnalazione Errore
