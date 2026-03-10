Ghost of Yotei ottiene oggi la modalità multiplayer Legends con un aggiornamento gratuito

Abbiamo visto nella giornata di ieri un approfondimento su classi, nemici e non solo , con Sony che ha dato modo di dare un'occhiata più ravvicinata alle caratteristiche di questa interessante modalità di gioco.

Si tratta della nuova versione dell'omonima modalità lanciata già per Ghost of Tsushima , che si presenta in questo nuovo capitolo fedele all'originale come concetto ma con alcune variazioni applicate e ulteriori arricchimenti.

Come era stato già annunciato in precedenza, Ghost of Yotei riceve oggi la modalità multiplayer Legends attraverso un aggiornamento gratuito , cosa che viene ricordata anche dal trailer di lancio dedicato a questa opzione.

Un grande potenziale

Legends ha il potenziale di espandere notevolmente la longevità di Ghost of Yotei, considerando che si tratta di una modalità multiplayer che può generare un notevole coinvolgimento, alimentata da sfide online che possono andare avanti sul lungo periodo.

Legends riprende alcune caratteristiche narrative dalla Campagna principale ma le trasfigura in una sorta di "mito" della storia di Atsu e dei Sei di Yotei, ponendo le basi per l'approccio multiplayer, che ovviamente è incentrato soprattutto sull'azione.

Una caratteristica peculiare di questa opzione di gioco è la presenza di diverse classi, che modificano le caratteristiche del personaggio e portano a stili di combattimento e approcci alla battaglia differenti, incrementando così la varietà nel gameplay.

Presenti inoltre anche vari oggetti cosmetici per personalizzare i personaggi, diversi tipi di missioni e quattro livelli di difficoltà da selezionare, oltre ai Raid in arrivo. Il tutto è disponibile da oggi con l'aggiornamento Legends, gratis per tutti i possessori di Ghost of Yotei su PS5.