Ghost of Yotei svela il Nuovo Gioco+ e nuovi contenuti gratuiti con un trailer e data di uscita

Ghost of Yotei è stato apprezzato dai giocatori, ma oramai in molti avranno completato l'avventura di Atsu. Se anche per voi è così ma vorreste avere nuovi contenuti, c'è una buona notizia: sono in arrivo.
Con un nuovo trailer, Sucker Punch e Sony Interactive Entertainment hanno svelato che sarà pubblicato un aggiornamento che includerà il New Game+ e altre novità interessanti.
Il trailer del New Game+ di Ghost of Yotei
La descrizione del video spiega che il 24 novembre, una patch gratuita per tutti i giocatori di Ghost of Yotei introdurrà il Nuovo Gioco+, che consentirà di rigiocare il viaggio di Atsu dall'inizio con tutto ciò che è stato guadagnato durante la campagna, insieme a nuove armature, nuovi amuleti, nuovi elementi estetici, livelli di difficoltà più alti e la possibilità di potenziare ancora di più i propri equipaggiamenti.
Inoltre, questo aggiornamento introduce nuove funzionalità nel gioco base, tra cui contenuti rigiocabili (con tanto di statistiche delle nostre azioni tracciate per spingerci a migliorare i risultati), nuove opzioni di accessibilità e nuovi miglioramenti alla modalità foto.
Si tratta di una serie di interessanti aggiunte che spingeranno alcuni fan a rivivere ancora una volta il percorso di vendetta di Atsu, con una sfida maggiore e nuovi contenuti coi quali divertirsi. Ricordiamo però che questa non sarà di certo l'ultima novità per Ghost of Yotei, in quanto stiamo ancora aspettando l'arrivo di Leggende, la modalità multigiocatore cooperativa che sarà pubblicata gratuitamente per tutti i possessori del gioco.
Segnaliamo infine che Sony ha svelato le vendite di PS5 e Ghost of Yotei: crescono i ricavi e utenti mensili attivi, ma calano i profitti.