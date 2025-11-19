Ghost of Yotei svela il Nuovo Gioco+ e nuovi contenuti gratuiti con un trailer e data di uscita

Ghost of Yotei è stato apprezzato dai giocatori, ma oramai in molti avranno completato l'avventura di Atsu. Se anche per voi è così ma vorreste avere nuovi contenuti, c'è una buona notizia: sono in arrivo.

Con un nuovo trailer, Sucker Punch e Sony Interactive Entertainment hanno svelato che sarà pubblicato un aggiornamento che includerà il New Game+ e altre novità interessanti.