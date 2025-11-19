iPhone 17 Pro è in offerta su Amazon al suo minimo storico: non aspettare il Black Friday e prendilo subito

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione molto interessante su iPhone 17 Pro: l'offerta prevede uno sconto di 80€ (6%) che fa calare il prezzo dello smartphone Apple fino al suo minimo storico sulla piattaforma, 1.259€. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La scocca di iPhone 17 Pro è in alluminio, scelta che migliora la dissipazione del calore ma rende il telefono più delicato e soggetto a graffi. Il design più stondato migliora l'ergonomia, completano il tutto la certificazione IP68 e il peso di 208 grammi.