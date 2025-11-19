2

iPhone 17 Pro è in offerta su Amazon al suo minimo storico: non aspettare il Black Friday e prendilo subito

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/11/2025
iPhone 17 Pro

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione molto interessante su iPhone 17 Pro: l'offerta prevede uno sconto di 80€ (6%) che fa calare il prezzo dello smartphone Apple fino al suo minimo storico sulla piattaforma, 1.259€. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La scocca di iPhone 17 Pro è in alluminio, scelta che migliora la dissipazione del calore ma rende il telefono più delicato e soggetto a graffi. Il design più stondato migliora l'ergonomia, completano il tutto la certificazione IP68 e il peso di 208 grammi.

Ulteriori dettagli tecnici sullo smartphone

Il display OLED da 6,3 pollici offre colori vividi, luminosità elevata e refresh adattivo fino a 120 Hz. Le prestazioni del chip A19 Pro presente sotto la scocca con 12 GB di RAM sono elevate. La batteria garantisce un'autonomia simile al passato, con ricarica rapida efficace.

Iphone 17 Pro Witb Cosmicorange 202509 Fmt Whh 1

Il comparto fotografico resta un punto forte, soprattutto nei video in 4K a 120 fps e nella nuova fotocamera frontale con sensore quadrato. Presenti, sul retro tre sensori da 48 MP. Ottimo anche l'audio stereo. Per ulteriori approfondimenti e per una visione completa sullo smartphone, ti invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione proprio di iPhone 17 Pro.

