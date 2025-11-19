iPhone 17 Pro Max riceve nuove critiche per il disallineamento del vetro posteriore

L'iPhone 17 Pro Max continua a far discutere per una serie di problemi legati al controllo qualità. Dopo i casi di ossidazione della scocca e della vernice che cambia tonalità passando da Cosmic Orange a Rose Gold, seguiti da segnalazioni di vernice che si stacca quando vengono utilizzate salviette umidificate, emerge ora un'altra criticità.
Un utente ha infatti condiviso immagini del suo nuovo iPhone 17 Pro Max mostrando un lieve ma visibile disallineamento del vetro posteriore nell'angolo superiore sinistro. Il dettaglio è minimo e richiede un occhio molto attento, ma considerando che lo smartphone parte da un prezzo di 1.199 dollari la frustrazione dell'acquirente risulta essere più che comprensibile.
La discussione è "esplosa" su Reddit su iPhone 17 Pro Max
L'anomalia è stata riscontrata su un modello acquistato tramite AT&T. Nella discussione su Reddit alcuni utenti sostengono che il problema sia trascurabile mentre altri suggeriscono di utilizzare una custodia per non notare quotidianamente il difetto. Molti consigliano invece di procedere con la sostituzione del dispositivo presso il rivenditore.
La sostituzione comporta però dei rischi. L'utente potrebbe perdere la validità della valutazione del proprio trade in e trovarsi quindi a dover pagare una differenza non prevista. Inoltre AT&T richiede una tassa di restocking pari a 55 dollari. Per chi ha già investito una cifra elevata nell'acquisto del modello Pro Max si tratta di un ulteriore elemento di frustrazione.
In arrivo azioni legali contro Apple per questo problema ad iPhone 17 Pro Max?
Resta da capire se la situazione porterà ad azioni legali di più ampio respiro. Nel frattempo alcune indiscrezioni sostengono che Apple stia lavorando a un nuovo design per iPhone 18 che dovrebbe includere una parte posteriore in vetro leggermente trasparente.
Questa scelta estetica potrebbe avere lo scopo di migliorare la precisione dell'assemblaggio e ridurre difetti di allineamento. Non è escluso che Apple decida anche di rafforzare i controlli qualità in vista del prossimo ciclo di produzione. Gli utenti sperano che la società intervenga con decisione per garantire una qualità coerente con il prezzo richiesto.