iPhone 17 Pro Max riceve nuove critiche per il disallineamento del vetro posteriore

L'iPhone 17 Pro Max continua a far discutere per una serie di problemi legati al controllo qualità. Dopo i casi di ossidazione della scocca e della vernice che cambia tonalità passando da Cosmic Orange a Rose Gold, seguiti da segnalazioni di vernice che si stacca quando vengono utilizzate salviette umidificate, emerge ora un'altra criticità.

Un utente ha infatti condiviso immagini del suo nuovo iPhone 17 Pro Max mostrando un lieve ma visibile disallineamento del vetro posteriore nell'angolo superiore sinistro. Il dettaglio è minimo e richiede un occhio molto attento, ma considerando che lo smartphone parte da un prezzo di 1.199 dollari la frustrazione dell'acquirente risulta essere più che comprensibile.