Ghost of Yotei ha venduto più di Ghost of Tsushima, in un lasso di tempo confrontabile

Nel suo ultimo rapporto finanziario, Sony ha svelato anche le vendite di Ghost of Yotei, uno dei suoi più recente lanci first party. Dopo 32 giorni dal lancio, il gioco di Sucker Punch ha venduto 3,3 milioni di copie. Si tratta di un risultato leggermente superiore a quello di Ghost of Tsushima, stando a quanto riportato dalla compagnia, almeno se rapportato a un lasso di tempo simile.
Per la precisione, Ghost of Tsushima vendette 2,4 milioni di copie in 3 giorni e 5 milioni in 128 giorni.
I dati di vendita
Vediamo i dati di vendita dei due giochi a confronto:
-
Ghost of Tsushima (uscita: 17 luglio 2020)
- 2,4 milioni di copie vendute al 18 luglio 2020 (3 giorni dal lancio)
- 5,0 milioni di copie vendute all'11 novembre 2020 (128 giorni dal lancio)
-
Ghost of Yotei (uscita: 2 ottobre 2025)
- 3,3 milioni di copie vendute al 2 novembre 2025 (32 giorni dal lancio)
Leggendo i dati, si può notare che entrambi i periodi di vendita riportati terminano poco prima della stagione natalizia, dove le vendite saranno aumentate in entrambi i casi. Difficile dire di quanto, nel caso di Ghost of Yotei. Per saperlo, non resta che aspettare un ulteriore rapporto di Sony.
Comunque sia, è stato confermato l'appeal per il pubblico della serie di Sucker Punch, che è riuscita a coniugare ottime prestazioni sul mercato a dei costi di sviluppo ragionevoli.