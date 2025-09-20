Quanto è costato Ghost of Yōtei? Più o meno come Ghost of Tsushima

Ghost of Yōtei uscirà tra circa un paio di settimane e, a prescindere dalle polemiche , segnerà il ritorno di un'importante serie single player di Sony. Ma quanto è costato produrlo? In un periodo in cui si parla di costi di sviluppo crescenti, Brian Fleming, uno dei fondatori dello sviluppatore Sucker Punch, ha dichiarato in un'intervista concessa alla Newsletter Game File che il budget è stato più o meno quello di Ghost of Tsushima , il capitolo precedente.

Costi contenuti

Fleming ha svelato che il numero di sviluppatori e il tempo di lavorazione di Ghost of Yōtei sono stati simili a quelli di Ghost of Tsushima.

Quindi, quanto è costato? Ghost of Tsushima è costato circa 60 milioni di dollari che, quindi, è stato anche il budget di Ghost of Yōtei, dollaro in più, dollaro in meno.

"Quando guardiamo ai dati finanziari e ai costi, agli anni/uomo, al numero di mesi in cui il team, moltiplicato per la sua dimensione, ha lavorato al progetto, è in realtà molto, molto simile," ha detto Fleming in merito.

Il dato è interessante, soprattutto se confrontato ad altri titoli di Sony, il cui budget è esploso. Pensate ai circa 300 milioni di dollari di Marvel's Spider-Man 2 (da 90 milioni del primo) o ai vociferati più di 300 milioni di dollari di Concord.

Per il resto vi ricordiamo che Ghost of Yotei uscirà il 2 ottobre 2025 in esclusiva su PlayStation 5. Probabilmente in futuro lo vedremo uscire anche su PC, come è accaduto al primo capitolo, ma per ora non ci sono annunci in merito.