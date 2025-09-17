Ghost of Yotei mostra la doppia katana con un trailer del gameplay

I gadget rappresentano anche in Ghost of Yotei un validissimo supporto, e Atsu dimostra di saperli usare in maniera brillante nel trailer, lanciando piccole bombe che intontiscono i nemici quanto basta perché possa prenderli di sorpresa con le sue due katana.

Le sequenze partono con la combattente e il suo lupo che mettono a segno un unico colpo mortale contro un paio di avversari, dopodiché arrivano sul posto ulteriori soldati ostili e Atsu si fa largo infliggendo fendenti che mozzano arti e perforano organi in una sorta di danza di sangue.

Una nuova, grande esperienza single player

Stando all'ultimo rapporto pubblicato da Sony, Ghost of Yotei ribadisce l'impegno di PlayStation con i giochi single player a base narrativa e non c'è dubbio che il progetto sia in buone mani, considerando il talento e le capacità di un team di sviluppo come Sucker Punch.

Tornando al trailer del gameplay, le sequenze finali confermano la straordinaria efficacia di alcuni espedienti in combinazione con gli attacchi del lupo che ci accompagna, capace di mettere a segno uccisioni rapidissime oppure di distrarre gli avversari quanto basta perché si possa aprirne la difesa.