Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 fa dietrofront: i due clan extra saranno gratis, svelate due espansioni

Paradox Interactive, White Wolf e gli sviluppatori di The Chinese Room hanno annunciato che i clan Lasombra e Toreador di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 saranno integrati direttamente nel gioco base, anziché essere disponibili separatamente come contenuto a pagamento.
In origine, entrambi i clan - molto attesi dai fan per la loro rilevanza nell'universo narrativo della serie - facevano parte del DLC "Shadows and Silk", incluso inizialmente solo nella Premium Edition da 89,99 euro. Una scelta che aveva suscitato forti critiche da parte della community, spingendo Paradox a fare marcia indietro. L'editore ha prima rimborsato gli acquirenti della Premium Edition e ora ha confermato che i due clan saranno disponibili per tutti, senza costi aggiuntivi, sin dal lancio.
Annunciate due espansioni della storia e presentato un trailer panoramico
Contestualmente all'annuncio, è stato pubblicato un nuovo trailer panoramico che offre uno sguardo più ampio sull'atmosfera e sulle dinamiche del gioco, che trovate qui sotto.
Inoltre, sono stati presentati due Story Pack aggiuntivi: "Loose Cannon", che permetterà di vivere la storia dal punto di vista dello sceriffo della Camarilla Benny Muldoon, e "The Flower & the Flame", incentrato sulla Primogen Ysabella Moore.
I due DLC arriveranno nel corso del 2026 e saranno acquistabili separatamente al prezzo di 14,99 euro ciascuno. Chi preferisce un pacchetto completo potrà optare per il Pass Espansioni, che include entrambi gli Story Pack e il pacchetto cosmetico "Santa Monica Memories", disponibile a 34,99 euro o incluso nella Premium Edition.
Paradox ha anche svelato i dettagli sulle edizioni fisiche del gioco. La Day One Edition sarà disponibile a 59,99 euro e includerà il gioco base insieme al bonus di preordine "Bloodlines Nostalgia Jukebox". Alcuni rivenditori offriranno anche una collana ispirata alla Croce di San Giacomo come gadget esclusivo. La Premium Edition fisica, dal prezzo consigliato di 89,99 euro, conterrà il gioco base, il bonus di preordine, il Pass Espansioni, cinque carte personaggio, un diario e una custodia Steelbook, il tutto racchiuso in una confezione premium pensata per i fan più appassionati.