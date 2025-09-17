Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 fa dietrofront: i due clan extra saranno gratis, svelate due espansioni

Paradox Interactive, White Wolf e gli sviluppatori di The Chinese Room hanno annunciato che i clan Lasombra e Toreador di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 saranno integrati direttamente nel gioco base, anziché essere disponibili separatamente come contenuto a pagamento.

In origine, entrambi i clan - molto attesi dai fan per la loro rilevanza nell'universo narrativo della serie - facevano parte del DLC "Shadows and Silk", incluso inizialmente solo nella Premium Edition da 89,99 euro. Una scelta che aveva suscitato forti critiche da parte della community, spingendo Paradox a fare marcia indietro. L'editore ha prima rimborsato gli acquirenti della Premium Edition e ora ha confermato che i due clan saranno disponibili per tutti, senza costi aggiuntivi, sin dal lancio.