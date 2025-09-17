Dragon Quest Smash/Grow è stato annunciato con un trailer, avrà una closed beta

Dragon Quest Smash/Grow è il nuovo mobile game della serie prodotta da Square Enix e sarà disponibile su iOS e Android nel corso del 2026. Come rivela il trailer che trovate in calce, il gioco sarà anche protagonista di una closed beta.
I test si svolgeranno dal 14 al 21 ottobre e sono state appena aperte le pre-registrazioni sul sito ufficiale: se lo desiderate, fino al 2 ottobre potrete tentare la fortuna e scoprire se finirete fra i 30.000 utenti che avranno la possibilità di provare il titolo in anteprima.
Caratterizzato da un impianto action RPG dotato di elementi roguelite, Dragon Quest Smash/Grow ci vedrà affrontare orde di mostri ricorrendo a una serie di manovre spettacolari e devastanti, sbloccando di volta in volta nuove abilità casuali chiamate Blessings.
Ottenendo queste abilità avremo modo di guidare la progressione del nostro personaggio e renderlo man mano più potente, cercando di arrivare il più lontano possibile con un unico tentativo, certi che la prossima partita non sarà mai uguale alla precedente.
Un grande rilancio
A pochi giorni dall'annuncio di Dragon Quest VII Reimagined, sembra proprio che Square Enix abbia intenzione di rilanciare in maniera importante la sua serie storica, e un mobile game rappresenta per forza di cose un tassello importante nell'ambito di una strategia di questo tipo.
Nel frattempo, il publisher sta già cercando di far montare l'entusiasmo con una speciale campagna giveaway sui social: seguendo e rilanciando i post dell'account X, oppure mettendo "mi piace" e commentando l'account Facebook, si potranno vincere diversi oggetti in-game.