Dragon Quest Smash/Grow è stato annunciato con un trailer, avrà una closed beta

Dragon Quest Smash/Grow è il nuovo mobile game della serie prodotta da Square Enix e sarà disponibile su iOS e Android nel corso del 2026. Come rivela il trailer che trovate in calce, il gioco sarà anche protagonista di una closed beta.

I test si svolgeranno dal 14 al 21 ottobre e sono state appena aperte le pre-registrazioni sul sito ufficiale: se lo desiderate, fino al 2 ottobre potrete tentare la fortuna e scoprire se finirete fra i 30.000 utenti che avranno la possibilità di provare il titolo in anteprima.

Caratterizzato da un impianto action RPG dotato di elementi roguelite, Dragon Quest Smash/Grow ci vedrà affrontare orde di mostri ricorrendo a una serie di manovre spettacolari e devastanti, sbloccando di volta in volta nuove abilità casuali chiamate Blessings.

Ottenendo queste abilità avremo modo di guidare la progressione del nostro personaggio e renderlo man mano più potente, cercando di arrivare il più lontano possibile con un unico tentativo, certi che la prossima partita non sarà mai uguale alla precedente.