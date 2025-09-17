0

Le prestazioni di Borderlands 4 su PS5 e Xbox peggiorano più a lungo giocate, c'è un fix fai-da-te semplice

I giocatori di Borderlands 4 stanno segnalando un bug su PS5, PS5 Pro e Xbox che causa un peggioramento delle performance durante le sessioni prolungate.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/09/2025
Harlowe in Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
Il lancio di Borderlands 4 non verrà certo ricordato come uno dei più riusciti, complice un'ottimizzazione tutt'altro che perfetta e bug che stanno creando non pochi disagi ai giocatori. Gearbox Software è già al lavoro per risolverli, ma nel frattempo uno dei problemi più segnalati riguarda le versioni console del gioco, dove in alcuni casi le prestazioni tendono a peggiorare progressivamente durante le sessioni di gioco prolungate.

Secondo le segnalazioni apparse su Reddit e sui social, il problema si manifesta su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e S. Alcuni utenti ipotizzano che si tratti di un memory leak, e il calo di performance sembra accentuarsi in modalità cooperativa. In sostanza, più ore si giocano consecutivamente, più è probabile che il titolo inizi a mostrare rallentamenti e comportamenti anomali. Anche Randy Pitchford, CEO di Gearbox, ha confermato il problema, assicurando che il team è già al lavoro su una patch correttiva.

In attesa di una patch, la soluzione è riavviare il gioco

Sempre Pitchford afferma che, in attesa di una patch correttiva, è possibile aggirare il problema momentamente semplicemente chiudendo l'applicazione e riavviandola. Certo, non è proprio il massimo dover interrompere a più riprese la propria sessione, ma per il momento è meglio di niente.

"Si tratta di un problema noto di calo delle prestazioni su PS5 Pro (in realtà si verifica anche su PS5 base e Xbox, ndr) dopo diverse ore di gioco continuo. Soluzione alternativa in attesa della patch: uscire dal gioco e riavviarlo. Ci scusiamo per il problema!", ha dichiarato Pitchford su X.

Non si tratta dell'unico problema segnalato dai giocatori di Borderlands 4. Ad esempio, è stato scovato anche un bug che può far perdere definitivamente i punti abilità accumulati e in generale sono tante le critiche per l'ottimizzazione del gioco, soprattutto su PC. In tutto ciò non aiutano i commenti di Randy Pitchford sulla questione, che anzi stanno scatenando le ire dei fan in rete.

