Borderlands 4 gira male su PC? La risposta di Randy Pitchford fa infuriare i fan

Borderlands 4 è arrivato nei negozi la scorsa settimana e, pur al netto di alcuni di elementi positivi e ben riusciti, è stato aspramente criticato per via delle performance. In particolare su PC, i giocatori affermano che il gioco è fin troppo pesante e problematico, praticamente imponendo l'utilizzo di upscaling come il DLSS, che di fatto dovrebbero rappresentare un plus per migliorare le prestazioni e non la proverbiale pezza per far fronte a un'ottimizzazione tutt'altro che perfetta.

La polemica ha presto trovato terreno fertile sui social, dove anche Randy Pitchford, CEO di Gearbox Software, ha deciso di intervenire. Uno dei suoi commenti, nelle intenzioni sarcastico, è stato però percepito da molti come provocatorio e fuori luogo.