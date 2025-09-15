Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito ha segnato incassi record al debutto negli USA

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito è stato il film anime con il miglior debutto di sempre al botteghino negli USA: lo confermano le prime rilevazioni effettuate, che parlano di oltre 70 milioni di dollari di incassi.
Si tratta di un risultato più che doppio rispetto al precedente primato, stabilito nell'ormai lontano 1999 da Pokémon il film - Mewtwo contro Mew, che aveva totalizzato 31 milioni di dollari al debutto nelle sale cinematografiche americane.
A livello internazionale, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito ha già superato i 300 milioni di dollari, di cui oltre 200 milioni nel solo territorio giapponese, dove si è imposto come la terza produzione anime di maggior successo di sempre.
Distribuito da Crunchyroll sotto l'etichetta anime di Sony, il film è stato accolto dalla critica con valutazioni stellari e vanta al momento il punteggio più alto in assoluto su IMDb per un film anime originale.
Un risultato che non sorprende?
In attesa dell'uscita delle parti 2 e 3, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell'Infinito ha contribuito a determinare uno dei migliori fine settimana di settembre di sempre negli Stati Uniti, con un totale stimato di circa 145 milioni di dollari: il 50% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Si tratta tuttavia di risultati che non sorprendono più di tanto, se consideriamo la straordinaria popolarità dell'anime basato sull'opera di Koyoharu Gotoge, che ha conquistato negli anni milioni di appassionati spettatori.