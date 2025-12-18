DanDaDan: Stagione 3 ha un periodo di uscita più definito, ma si farà attendere

Sebbene non si tratti ancora di una comunicazione ufficiale, diverse testate giapponesi hanno riportato che DanDaDan: Stagione 3 è stato confermato e avrebbe un periodo di uscita già definito, sebbene ancora piuttosto lontano.

In effetti, la produzione della terza stagione della serie era stata già confermata lo scorso settembre, a breve distanza dalla pubblicazione di DanDaDan: Stagione 2, com'era naturale attendersi visto il grande successo riscosso dall'adattamento animato del manga di Yukinobu Tatsu.

Quello che sta emergendo in questi giorni è però il periodo di uscita previsto, che sarebbe addirittura il 2027, facendo pensare a una pausa decisamente lunga tra la seconda e la terza stagione dell'anime.