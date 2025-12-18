DanDaDan: Stagione 3 ha un periodo di uscita più definito, ma si farà attendere

Sebbene non si tratti ancora di una comunicazione ufficiale, diverse testate giapponesi hanno riportato che DanDaDan: Stagione 3 è stato confermato e avrebbe un periodo di uscita già definito, sebbene ancora piuttosto lontano.
In effetti, la produzione della terza stagione della serie era stata già confermata lo scorso settembre, a breve distanza dalla pubblicazione di DanDaDan: Stagione 2, com'era naturale attendersi visto il grande successo riscosso dall'adattamento animato del manga di Yukinobu Tatsu.
Quello che sta emergendo in questi giorni è però il periodo di uscita previsto, che sarebbe addirittura il 2027, facendo pensare a una pausa decisamente lunga tra la seconda e la terza stagione dell'anime.
Una lunga pausa tra la seconda e la terza stagione
In attesa di comunicazioni ufficiali più precise per quanto riguarda il suo arrivo, si rileva come diverse fonti giapponesi stiano segnalando il lancio di DanDaDan: Stagione 3 come previsto per il 2027, cosa che in effetti potrebbe essere giustificata dall'alto livello della produzione della serie, che richiede tempistiche alquanto lunghe.
Se tale periodo venisse confermato, si tratterebbe di un'interruzione di circa due anni fra la seconda e la terza stagione, ovvero un'attesa davvero molto lunga per gli appassionati.
C'è peraltro da prendere in considerazione anche l'enorme discrepanza che si verrebbe a verificare tra i ritmi del manga, che avanza con un ritmo notevole ed è già enormemente più avanti in termini di narrazione, e l'anime, che si ritroverebbe davvero con un sacco di storia da recuperare, a meno che non comprima gli eventi in modo da ridurre un po' il gap.
In ogni caso, la produzione resta affidata allo studio Science SARU, che finora ha fatto davvero un lavoro ottimo nel trasporre in animazione i personaggi e gli eventi del manga.