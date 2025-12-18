No Rest for the Wicked si aggiorna con "Together": l'update con la modalità co-op ha una data d'uscita

Per prendere parte al beta test su Steam è necessario cliccare con il tasto destro su No Rest for the Wicked nella libreria, selezionare "proprietà", andare alla scheda delle beta e selezionare "sperimentale" nel menù a tendina accanto a "partecipazione alla beta".

Contestualmente, il team ha anche annunciato un beta test aperto agli utenti per provare le nuove caratteristiche dell'aggiornamento, il quale è già disponibile da ora e andrà avanti fino al 22 dicembre, consentendo a tutti gli utenti che possiedono il gioco in accesso anticipato di partecipare all'evento.

Moon Studios ha annunciato la data di uscita del grosso update "Together" per No Rest for the Wicked , un aggiornamento che porta soprattutto la modalità multiplayer cooperativa e che arriverà il 22 gennaio 2026 nella versione del gioco ancora in accesso anticipato.

Un video di approfondimento sulla modalità cooperativa

Per l'occasione, Moon Studios ha anche pubblicato un video gameplay che mostra alcune sezioni del gioco in modalità multiplayer cooperativa, oltre al commento degli sviluppatori che spiegano vari aspetti di questa nuova opzione di gioco in arrivo per No Rest for the Wicked.

Il grosso aggiornamento porterà caratteristiche molto attese come combattimenti cooperativi, aggiornamenti delle armi, risorse condivise, fattorie e molto altro, tutte giocabili con un massimo di quattro giocatori in regni condivisi e persistenti.

No Rest for the Wicked è il terzo gioco di Moon Studios, team che si è fatto conoscere al mondo con Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps. Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di un "Cerim", un membro di un ordine sacro dotato di poteri misteriosi, incaricato di distruggere la Pestilenza, un'antica piaga che ha iniziato a consumare l'isola di Isola Sacra, già teatro di grandi sconvolgimenti politici e morte.