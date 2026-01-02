Il produttore dell'anime di Solo Leveling dà una buona notizia per il 2026

Ovviamente la speranza è che il 2026 appena iniziato porti con sé buone notizie a questo riguardo e ora un produttore ha condiviso un messaggio positivo su Solo Leveling.

Dopo la conclusione della seconda stagione dell'anime di Solo Leveling molti appassionati hanno scoperto con dispiacere che una terza stagione non sarebbe stata messa in produzione immediatamente.

Cosa ha detto il produttore di Solo Leveling

Atsushi Kaneko, produttore di Solo Leveling, ha dichiarato: "Buon nuovo anno 2026. Ho ricevuto una fascia elastica alla fine dello scorso anno con scritto sopra 'L'arte non è un crimine!'. Renderò questa frase, che si applica a tutta l'arte, il mio slogan per il 2026 e farò del mio meglio!".

"E quest'anno qualcosa di veramente interessante potrebbe accadere per i fan di Solo Leveling!! Mi dispiace, ma per favore attendete ancora un po'." Purtroppo si tratta solo di un piccolo teaser, ma perlomeno possiamo supporre che ci sarà un qualche tipo di novità forse legata alla terza stagione.

Per quanto riguarda la trama, si dovrà vedere se l'anime continuerà a essere fedele all'opera originale: in tal caso, chi l'ha letta sa bene che accadranno molte cose, con l'arrivo anche del padre del protagonista, come suggerito dal finale della seconda stagione.

Ricordiamo poi che Solo Leveling diventerà una serie televisiva prodotta da Netflix con Byeon Woo-seok.