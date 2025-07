DanDaDan Stagione 2 è iniziata su Netflix: quando escono gli episodi della serie? Date e orari noti finora

Dopo una lunga attesa, DanDaDan Stagione 2 è finalmente disponibile da alcune ore su Netflix, piattaforma che mette a disposizione la serie in maniera progressiva, dunque quando escono gli episodi della serie? Vediamo quali sono le date e gli orari che sono emersi finora.

Non c'è ancora un elenco ufficiale preciso, ma lo schema dovrebbe essere consolidato: ogni nuovo episodio della serie viene pubblicato su Netflix su base settimanale, ogni giovedì pomeriggio. Questo significa che il prossimo episodio, ovvero DanDaDan 2x02 "Il Malocchio" sarà visibile il 10 luglio.

Allo stesso modo, l'episodio 3 verrà messo a disposizione il giovedì della settimana successiva, ovvero il 17 luglio, in attesa di conoscere il titolo preciso di quest'ultimo, e così continuerà anche per il 24 e 31 luglio, il 7, 14, 21 e 28 agosto e così via.