Nintendo Switch 2 avrà più successo del primo modello, dice Virtuos

Secondo gli sviluppatori di Virtuos, Nintendo Switch 2 avrà più successo del primo modello, che già è stato capace di totalizzare finora numeri straordinari, con oltre 152 milioni di unità vendute a livello mondiale.

"Dato il successo fenomenale di Nintendo Switch, le aspettative sulle vendite di Switch 2 erano già piuttosto alte", ha dichiarato il technical director Eoin O'Grady. "Nintendo ha un enorme bacino di utenti fedeli e in questo momento il mercato del gaming portatile sta crescendo, ma non mi riferisco agli smartphone."

"L'originale Nintendo Switch, insieme a Steam Deck e ad altri handheld di alta qualità, ha contribuito alla crescita di questo settore. I giocatori desiderano sempre più giochi tripla A da portare ovunque, e penso che vedremo Nintendo Switch 2 superare il suo predecessore."

"Lo dico proprio perché è una console Nintendo, rinomata per l'innovazione e per le sue esperienze di gioco uniche, e perché soddisfa la crescente domanda di gaming in mobilità, offrendo gemme indie, esclusive Nintendo e ora anche titoli blockbuster tripla A."