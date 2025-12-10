Dopo le tante polemiche che ne hanno accompagnato il lancio, Treyarch vuole che proviate Call of Duty: Black Ops 7 gratuitamente per farvi un'idea di cosa il gioco offra davvero, specie per quanto concerne le modalità multiplayer e Zombie.

Per questo lo studio ha annunciato che la settimana prossima sarà possibile provare gratis l'esperienza online del nuovo capitolo, con tutte le stipulazioni competitive e appunto la cooperativa Zombie, culminando con un weekend a doppi XP.

"Il nostro obiettivo con Black Ops 7 è stato quello di realizzare un successore spirituale di Black Ops 2, e gli studi hanno riversato tutta la loro passione nel creare un grande gioco, di cui siamo tutti molto orgogliosi", si legge in una nota del team.

"Tuttavia un conto è che siamo noi a dirlo: ciò che importa davvero è che siate voi a provarlo e giudicarlo con i vostri occhi", si conclude il messaggio di Treyarch.