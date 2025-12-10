2

Treyarch vuole che proviate Call of Duty: Black Ops 7 gratuitamente

Treyarch ha parlato di come Call of Duty: Black Ops 7 sia stato pensato come il successore spirituale di Black Ops 2 e ha invitato i giocatori a provarlo gratuitamente, la settimana prossima.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/12/2025
Milo Ventimiglia nell'artwork di Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Dopo le tante polemiche che ne hanno accompagnato il lancio, Treyarch vuole che proviate Call of Duty: Black Ops 7 gratuitamente per farvi un'idea di cosa il gioco offra davvero, specie per quanto concerne le modalità multiplayer e Zombie.

Per questo lo studio ha annunciato che la settimana prossima sarà possibile provare gratis l'esperienza online del nuovo capitolo, con tutte le stipulazioni competitive e appunto la cooperativa Zombie, culminando con un weekend a doppi XP.

"Il nostro obiettivo con Black Ops 7 è stato quello di realizzare un successore spirituale di Black Ops 2, e gli studi hanno riversato tutta la loro passione nel creare un grande gioco, di cui siamo tutti molto orgogliosi", si legge in una nota del team.

"Tuttavia un conto è che siamo noi a dirlo: ciò che importa davvero è che siate voi a provarlo e giudicarlo con i vostri occhi", si conclude il messaggio di Treyarch.

Un supporto post-lancio senza precedenti

Proprio al fine di rilanciare l'esperienza dopo un debutto difficile, il team ha realizzato una Stagione 1 gigantesca, partita nei giorni scorsi e destinata a rappresentare solo il primo passo di un supporto post-lancio senza precedenti.

"Il vostro feedback continuo aiuterà a modellare i nostri aggiornamenti stagionali nei prossimi mesi", ha spiegato Treyarch. "La Stagione 1 è la più grande stagione live di sempre, e questo è solo l'inizio. Non ci fermeremo finché Black Ops 7 non avrà conquistato il suo posto come uno dei migliori Black Ops che abbiamo mai realizzato."

