Il Festival di Pokémon GO torna nel 2026 in tre grandi città e con eventi globali

Pokémon Go continua la propria corsa e nel 2026 ci sarà spazio per un nuovo Festival di Pokémon GO. Il team di sviluppo, Niantic Inc., ha svelato ora quali sono le città nelle quali si potrà partecipare a questo evento dal vivo.

Si tratta di Tokyo (Giappone), Chicago (USA) e Copenaghen (Danimarca). Noi italiani non siano a portata di nessuna di queste città, ma forse qualcuno potrebbe decidere di fare un salto in Danimarca proprio in quei giorni.