Il Festival di Pokémon GO torna nel 2026 in tre grandi città e con eventi globali

Pokémon Go continua la propria corsa e nel 2026 ci sarà spazio per un nuovo Festival di Pokémon GO. Il team di sviluppo, Niantic Inc., ha svelato ora quali sono le città nelle quali si potrà partecipare a questo evento dal vivo.
Si tratta di Tokyo (Giappone), Chicago (USA) e Copenaghen (Danimarca). Noi italiani non siano a portata di nessuna di queste città, ma forse qualcuno potrebbe decidere di fare un salto in Danimarca proprio in quei giorni.
I dettagli sul Festival di Pokémon GO
Festival di Pokémon GO a Tokyo alla Bay Area:
- Date dell'evento: da venerdì 29 maggio a lunedì 1° giugno 2026
- La sessione di gioco in città inclusa nel biglietto inizierà lunedì 25 maggio 2026
Festival di Pokémon GO a Chicago al Grant Park:
- Date dell'evento: da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno 2026
- La sessione di gioco in città inclusa nel biglietto inizierà giovedì 4 giugno 2026
Festival di Pokémon GO a Copenaghen al Fælledparken:
- Date dell'evento: da venerdì 12 giugno a domenica 14 giugno 2026
- La sessione di gioco in città inclusa nel biglietto inizierà giovedì 11 giugno 2026
Ovviamente, se non potrete raggiungere tali città, potrete comunque partecipare a degli eventi globali accessibili da qualsiasi luogo. Non è però ancora stato svelato nel dettaglio cosa aspettarsi da questo lato del Festival di Pokémon GO.
Nel 2025 sono state introdotte le versioni Gigamax degli starter, quindi possiamo supporre che anche quest'anno ci sarà qualcosa di interessante per i giocatori.
Segnaliamo infine che Leggende Pokémon Z-A regala Charizard alfa con Solarraggio con questo codice.