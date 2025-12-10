Percy Jackson: i doppiatori italiani in live per la nostra maratona TGA

Secondo giorno di maratona Road to TGA e secondo appuntamento dedicato a Percy Jackson, questa volta con una live che farà felici tutti gli appassionati di doppiaggio. A partire dalle 16 avremo con noi le voci italiane dei protagonisti della serie Disney+, Adriano Venditti, Anita Ferraro e Tito Marteddu, ospiti di Giordana per una chiacchierata esclusiva.
Un cast davvero eccezionale
Come accennato, avremo modo di interagire coi tre talenti che hanno prestato la loro voce ai tre protagonisti della serie, ovvero Percy Jackson, Annabeth Chase e Grover Underwood. Ecco chi sono:
- Adriano Venditti
Adriano Venditti presta la voce a Percy Jackson nella versione italiana di "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo". Tra i suoi lavori - oltre a Percy - figurano doppiaggi per personaggi giovani o in produzioni per un pubblico teen/giovane, come Falco Grice in "L'attacco dei giganti", il comandante Holt da giovane in Brooklyn Nine-Nine o Fregley in Diario di una schiappa a Natale - Si salvi chi può!
Un timbro simile lo rende perfetto per dare voce a un protagonista come Percy.
- Anita Ferraro
Anita Ferraro è la voce italiana di Annabeth Chase nella serie "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo".
Figlia del doppiatore Luigi Ferraro, è cresciuta praticamente "nel mondo del doppiaggio": il suo primo doppiaggio risalirebbe all'età di 4 anni.
Ha ricevuto riconoscimenti per il suo lavoro da doppiatrice: per esempio, nel 2017 le è stato assegnato il premio come "Miglior voce femminile di un cartone animato" durante il "Gran Galà del Doppiaggio".
Nel suo curriculum figura una varietà di ruoli, dal cinema all'animazione, fino a serie TV. Per esempio ha lavorato in Troop Zero (era Christmas Flint), Gifted - Il dono del talento (ha doppiato Mary da bambina), Captain Marvel (sua la voce di Carol Danvers da giovane), oltre che Pets 2, Hotel Transylvania 2 e Kung Fu Panda 3. Tutte esperienze che le consentono di adattarsi bene al tono fantasy / adventure di Percy Jackson.
- Tito Marteddu
Tito Marteddu è il doppiatore italiano di Grover Underwood nella serie "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo".
Nato a Roma il 13 giugno 1999 ha vinto il "Riconoscimento Giovani Doppiatori" in un'edizione del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, per aver doppiato il Benjamin Button di sei anni nel film "Il curioso caso di Benjamin Button".
Ha un curriculum piuttosto vario: tra i ruoli doppiati, ci sono personaggi in serie o film come Outer Banks (JJ Maybank), Avatar - La via dell'acqua (Lo'ak), Peaky Blinders (Duke Shelby) e The Walking Dead (Carl Grimes).
L'appuntamento è quindi alle 16 sul canale Twitch di Multiplayer.it o direttamente nel player qui sopra!
Cosa spettarsi dalla stagione 2
Nella Stagione 2, il mondo dei semidei si espande: nuove divinità, nuovi nemici e nuovi territori entrano in gioco, mentre Percy si trova al centro di una profezia che potrebbe cambiare gli equilibri dell'Olimpo. L'avventura si fa più matura, più serrata e più ricca di dinamiche tra i personaggi, con un tono che cresce insieme ai protagonisti.
La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo debutterà il 10 dicembre su Disney+ in Italia, con due episodi disponibili al lancio, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì.