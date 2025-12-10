Percy Jackson: i doppiatori italiani in live per la nostra maratona TGA

Secondo giorno di maratona Road to TGA e secondo appuntamento dedicato a Percy Jackson, questa volta con una live che farà felici tutti gli appassionati di doppiaggio. A partire dalle 16 avremo con noi le voci italiane dei protagonisti della serie Disney+, Adriano Venditti, Anita Ferraro e Tito Marteddu, ospiti di Giordana per una chiacchierata esclusiva.