0

Un cross-over con Leggende Pokémon Z-A è stato annunciato in Pokémon GO: ecco cosa otterete

Pokémon GO si prepara a dare un po' di spazio pubblicitario a Leggende Pokémon Z-A in occasione del lancio: vediamo con è incluso nel cross-over e quanto durerà.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/10/2025
Un allenatore di Pokémon Leggende Z-A con il pollice verso l'alto
Pokémon GO
Pokémon GO
Articoli News Video Immagini

Leggende Pokémon Z-A è sempre più vicino all'uscita su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e gli sviluppatori vogliono che il titolo rimanga al centro dell'attenzione sotto più fronti, sfruttando anche altri titoli della serie, come Pokémon GO.

Il gioco mobile riceverà infatti dei contenuti cross-over con Leggende Pokémon Z-A.

I dettagli dell'evento di Pokémon GO a tema Leggende Pokémon Z-A

Il nuovo evento di Pokémon GO inizierà il 16 ottobre, ovvero lo stesso giorno della pubblicazione del nuovo videogioco per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Non durerà in realtà molto, visto che avrete tempo solo fino al 20 ottobre per poterlo completare.

I costumi di Leggende Pokémon Z-A in Pokémon GO
I costumi di Leggende Pokémon Z-A in Pokémon GO

La descrizione ufficiale dell'evento invita i giocatori a fare esperienza di Luminopoli nella regione Kalos con una "nuove avventura" in Leggende Pokémon Z-A, però al tempo stesso si dovrà affrontare una serie di Mega Raid in Pokémon GO, che appariranno più spesso del normale. Inoltre, Chikorita, Totodile e Tepig (i tre starter di Leggende Pokémon Z-A) appariranno nelle Ricerche a tempo e inoltre dei costumi per gli avatar - che potete vedere nell'immagine qui sopra - ispirati agli allenatori di Luminopoli saranno disponibili nello shop di Pokémon GO.

Leggende Pokémon: Z-A si mostra in un trailer panoramico in italiano che ne svela le caratteristiche Leggende Pokémon: Z-A si mostra in un trailer panoramico in italiano che ne svela le caratteristiche

Si tratta di un piccolo e semplice evento, ma che permette ai più grandi fan di Pokémon di vestire i panni dei personaggi di Luminopoli anche in Pokémon GO.

Infine, segnaliamo che Koraidon cromatico o Miraidon cromatico per Pokémon Scarlatto e Violetto disponibili nei negozi selezionati.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un cross-over con Leggende Pokémon Z-A è stato annunciato in Pokémon GO: ecco cosa otterete