Un cross-over con Leggende Pokémon Z-A è stato annunciato in Pokémon GO: ecco cosa otterete

Leggende Pokémon Z-A è sempre più vicino all'uscita su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e gli sviluppatori vogliono che il titolo rimanga al centro dell'attenzione sotto più fronti, sfruttando anche altri titoli della serie, come Pokémon GO.
Il gioco mobile riceverà infatti dei contenuti cross-over con Leggende Pokémon Z-A.
I dettagli dell'evento di Pokémon GO a tema Leggende Pokémon Z-A
Il nuovo evento di Pokémon GO inizierà il 16 ottobre, ovvero lo stesso giorno della pubblicazione del nuovo videogioco per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Non durerà in realtà molto, visto che avrete tempo solo fino al 20 ottobre per poterlo completare.
La descrizione ufficiale dell'evento invita i giocatori a fare esperienza di Luminopoli nella regione Kalos con una "nuove avventura" in Leggende Pokémon Z-A, però al tempo stesso si dovrà affrontare una serie di Mega Raid in Pokémon GO, che appariranno più spesso del normale. Inoltre, Chikorita, Totodile e Tepig (i tre starter di Leggende Pokémon Z-A) appariranno nelle Ricerche a tempo e inoltre dei costumi per gli avatar - che potete vedere nell'immagine qui sopra - ispirati agli allenatori di Luminopoli saranno disponibili nello shop di Pokémon GO.
Si tratta di un piccolo e semplice evento, ma che permette ai più grandi fan di Pokémon di vestire i panni dei personaggi di Luminopoli anche in Pokémon GO.
