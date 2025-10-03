Un cross-over con Leggende Pokémon Z-A è stato annunciato in Pokémon GO: ecco cosa otterete

Leggende Pokémon Z-A è sempre più vicino all'uscita su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e gli sviluppatori vogliono che il titolo rimanga al centro dell'attenzione sotto più fronti, sfruttando anche altri titoli della serie, come Pokémon GO.

Il gioco mobile riceverà infatti dei contenuti cross-over con Leggende Pokémon Z-A.