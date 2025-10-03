Un video di Call of Duty: Black Ops 7 mette a confronto la beta su PS4 e PS5

Su PS5 il gioco si presenta con una risoluzione di 2160p, ricostruita su una base dinamica che si assesta mediamente sui 1440p, e a 60 fps. Se siete in possesso di un TV o un monitor con frequenza di aggiornamento a 120Hz o superiore è possibile attivare l'uscita a 120Hz: in questo caso il target di framerate sale fino a 120 fps, in cambio di una risoluzione nativa che scende sui 1080p e di una qualità inferiore di ombre e riflessi. In entrambi i casi il target di framerate viene raggiunto e mantenuto con una certa stabilità.

Approfittando dell'inizio della beta di Call of Duty: Black Ops 7 , ElAnalistaDeBits ha realizzato un video di analisi preliminare, che mette a confronto le versioni PS4 e PS5 del multiplayer del nuovo capitolo della serie di Activision e che, in generale, dovrebbe darci un'idea di come gira sulle console di attuale e precedente generazione.

Call of Duty inizia a essere troppo impegnativo per PS4?

Su PS4 la situazione è meno rosea. In questo caso il gioco gira a una risoluzione dinamica tra i 792 e i 1080p e a 60 fps. Il problema è che questo target spesso non viene raggiunto, con il framerate che oscilla in maniera irregolare tra i 40 e i 60 fps.

Ovviamente è bene tenere a mente che l'analisi si basa su una beta, magari anche basata su una build non recentissima, dunque il prodotto finale potrebbe presentare una resa e performance complessivamente migliori, anche sulle console di vecchia generazione. A questo proposito, vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile a partire dal 14 novembre, anche per PC, Xbox Series X|S e One. Sarà incluso anche all'interno del catalogo di PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate.