Xbox Game Pass Ultimate elimina lo sconto sulle valute di Call of Duty: un altro bonus è stato tolto

Xbox Game Pass è in fase di rivoluzione e se in linea di massima è sempre lo stesso servizio, ci sono una serie di piccole modifiche che non sono apparse subito chiare alla presentazione di Microsoft ma che meritano di essere notate.

Cosa è stato rimosso da Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate, che ricordiamo è aumentato di prezzo da 17,99€ a 26,99€ (+50%), includeva in precedenza la possibilità di ottenere della valuta in-game per Call of Duty e altri contenuti aggiuntivi con un 10% di sconto. Ovviamente non interessa a tutti, ma i giocatori più "spendaccioni" di CoD poteva in alcuni casi recuperare una bella cifra grazie a questo bonus.

Come è stato segnalato da CharlieIntel e confermato da altre fonti, però, ora la promozione non è più valida e i giocatori iscritti a Xbox Game Pass Ultimate non hanno più accesso allo sconto speciale. Si tratta probabilmente di una modifica legata alle novità più recenti del servizio oppure di un errore tecnico di qualche tipo.

Non è ovviamente una cosa positiva per gli appassionati di CoD che erano anche abbonati a Game Pass Ultimate. Nel complesso pare proprio che Microsoft stia un po' rivalutando la presenza di Call of Duty all'interno del servizio in abbonamento: ricordiamo infatti che Xbox Game Pass Premium includerà i giochi first party di Xbox, ma Call of Duty è completamente escluso.

Non pare quindi un caso che Microsoft Rewards non permette più di usare i punti per comprare Game Pass.