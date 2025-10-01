Xbox Game Pass Ultimate: i prezzi migliori su Instant Gaming e Amazon per risparmiare finché siete in tempo

Anche i muri l'hanno scoperto: Xbox Game Pass Ultimate sale (molto) di prezzo e ovviamente le nostre tasche non sono affatto felici. Una soluzione è ovviamente smettere di pagare e non usare più il servizio, ma per molti giocatori è diventato un ottimo modo per giocare tanto, anche a titoli appena pubblicati, senza spendere troppo. Se volete proseguire il più a lungo possibile con Game Pass Ultimate a prezzo ridotto, il nostro consiglio è di comprare ora vari mesi (o anni?!?) di abbonamento a prezzo vantaggioso.
Ad esempio, se vi bastano un altro mese o due potete usare Instant Gaming per risparmiare sull'abbonamento da 30 giorni di Xbox Game Pass Ultimate. Potete infatti pagare circa 15€ invece dei 27€ che costerà a breve. Ricordate di impostare la nazione su Italia per pagare l'IVA (il nostro prezzo calcola già l'IVA). Se volete più mesi in un colpo solo, invece, potete sfruttare il codice digitale venduto da Amazon a 38,99€, che è più vantaggioso rispetto all'acquisto di tre mesi su Instant Gaming (dove con l'IVA la cifra arriva intorno ai 42€). A 38,99€ ottenete tre mesi a un prezzo notevole: acquistando quattro di questi potete farvi un anno di servizio risparmiando il più possibile.
Cosa includerà il nuovo Game Pass Ultimate
Con Game Pass Ultimate (nuova versione) avrete accesso ai seguenti vantaggi:
- Gioco su PC, Console e Cloud gaming illimitato con tempi di attesa più brevi
- Oltre 400 nel catalogo, con oltre 75 giochi pubblicati al D1 ogni anno inclusi tutti i titoli di Xbox
- Accesso a Ubisoft+ Classics ed EA Play
- Benefici in-game, compresi per Riot Games
- Gioco online su console
- Possibilità di guadagnare fino a 100 dollari in ricompense per lo Store con Rewards
Gli abbonamenti di livello inferiore invece danno accesso a meno giochi e le novità sono limitate, con il secondo livello su tre (Premium) che propone i giochi Xbox entro un anno dal lancio (Call of Duty escluso) ma nessuno titolo pubblicato al D1.