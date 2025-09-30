Microsoft Rewards non permette più di usare i punti per comprare Game Pass: i fan si lamentano

Microsoft Rewards è una delle funzionalità di Microsoft più amata dai giocatori Xbox: chi gioca molto e completa tante sfide è in grado di accumulare punti e ottenere vari premi, come ad esempio abbonamenti a Xbox Game Pass .

Cosa cambia con Microsoft Rewards

Come spiegato tramite il tweet di Wario64, a partire dal primo ottobre i giocatori non potranno più usare i propri punti Reward per acquisire direttamente un abbonamento Xbox Game Pass.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ovviamente non significa che i vostri punti non servono più a nulla: ciò che Microsoft stessa dice si può fare è usare i punti per ottenere delle Gift Card di Xbox e con tale credito comprare un abbonamento a Game Pass. Il problema in tutto questo è che il valore dei punti non è lo stesso e di conseguenze per ottenere un mese di Game Pass Ultimate costerà almeno 6.000 punti in più rispetto a prima.

Se avete punti da spendere per Game Pass, è meglio farlo prima che il cambiamento venga applicato. Ovviamente i fan nei commenti sui social non sono contenti della cosa, visto che i punti hanno sempre meno valore. Voi cosa ne pensate?

Segnaliamo infine che ROG Xbox Ally X è introvabile negli USA e i bagarini se ne approfittano con prezzi da capogiro su eBay.