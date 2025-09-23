PlayStation annuncia i Franchise Rewards, si parte con Ghost of Tsushima

PlayStation ha annunciato i Franchise Rewards, premi esclusivi che è possibile sbloccare per l'acquisto ottenendo specifici Trofei: un'iniziativa molto interessante, che parte con Ghost of Tsushima ma coinvolgerà sicuramente anche altre proprietà intellettuali.
Nel caso del titolo sviluppato da Sucker Punch, gli utenti che riusciranno a ottenere il Trofeo Oro "Mono No Aware" e il Trofeo Platino "Leggenda Vivente" entro il 31 dicembre 2025 potranno accedere a un catalogo speciale e assicurarsi un pezzo unico ispirato al viaggio di Jin Sakai.
Il programma include al momento due articoli commemorativi, disponibili già da oggi in prenotazione sullo store ufficiale Ghost Rewards:
- Una spilla esclusiva ispirata al percorso eroico del protagonista, riservata a chi ha ottenuto il Trofeo Platino "Leggenda Vivente" e acquistabile al prezzo di 28€.
- Una maglietta commemorativa dal design raffinato, disponibile per chi ha conquistato il Trofeo Oro "Mono No Aware", dal prezzo di 33€.
Ogni prodotto è stato sviluppato in collaborazione diretta con gli sviluppatori di Sucker Punch, con l'obiettivo di catturare fedelmente l'atmosfera del gioco e di offrire ai fan un ricordo tangibile del proprio percorso.
In arrivo anche Ghost of Yotei
Come prevedibile, entro la fine dell'anno il programma Franchise Rewards verrà esteso anche a Ghost of Yotei, il nuovo capitolo della saga in uscita il 2 ottobre, consentendo agli appassionati nuove opportunità per ottenere articoli esclusivi e celebrare i futuri traguardi della serie.
I giocatori avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per ottenere l'idoneità e fino al 30 gennaio 2026 per completare l'ordine.